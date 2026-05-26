Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino. La sua elezione è stata ufficializzata il 26 maggio 2026, con uno scrutinio conclusivo che lo ha visto ottenere il 54,48% delle preferenze, pari a 17.048 voti. L'affluenza alle urne si è attestata al 69,83%. La competizione elettorale ha visto la partecipazione di altri due candidati principali: Gianluca Festa, che ha raccolto il 25,38% dei voti (7.943 preferenze), e Laura Nargi, che ha ottenuto il 20,14% (6.302 preferenze). La notte dello spoglio è stata caratterizzata da festeggiamenti in strada nel capoluogo irpino, con cori che hanno intonato anche "Bella ciao".

La composizione del Consiglio comunale e i risultati delle coalizioni

Nello Pizza era sostenuto dalla coalizione denominata Campo Largo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Avanti Psi, Avs, Casa Riformista e Noi di Centro. Questa coalizione ha conquistato la maggioranza del Consiglio comunale con 20 seggi.

Il Partito Democratico, emerso come primo partito in città, ha ottenuto 6.264 voti (20,96%) e si è aggiudicato 8 seggi. Tra i consiglieri eletti figurano: Ettore Iacovacci (767 voti), Nicola Giordano (757), Enza Ambrosone (714), Luca Cipriano (511), Gennaro Cesa (475), Nicole Mazzeo (429), Marietta Giordano (373) e Sara Iannaccone (372). Hanno inoltre ricevuto un significativo numero di preferenze: Fernando Romano detto Nando (354), Ciriaco Morano (310), Modestino Verrengia (305), Claudio Petrozzelli (297), Barbara Gaita (294) e Mafalda Galluccio (275).

Le altre liste a sostegno di Pizza hanno ottenuto i seguenti risultati: Stiamo con Nello Pizza – PSI – Avellino Europea con 2.576 voti (8,62%) e 3 seggi (eletti: Giuseppe Giacobbe 387, Gianluca Gaeta 349, Carmine Di Sapio 226); il Movimento 5 Stelle con 2.267 voti (7,59%) e 3 seggi (eletti: Antonio Aquino 432, Pasquale Luca Nacca 399, Agostino De Rosa 354); Avellino Città Pubblica – AVS con 2.215 voti (7,41%) e 3 seggi (eletti: Antonio Bellizzi 411, Francesco Iandolo 355, Amalio Santoro 345); Casa Riformista con 1.881 voti (6,30%) e 2 seggi (eletti: Sergio Trezza 641, Erica Stanco 535); e Noi di Centro con 916 voti (3,07%) e 1 seggio (eletto: Gino Iannace 118).

I risultati delle altre coalizioni e l'affluenza finale

La coalizione di Gianluca Festa ha totalizzato 7.943 voti (25,38%). Le sue liste hanno ottenuto: Davvero Avellino con 4.102 voti (13,73%) e 4 seggi (eletti: Marianna Mazza 600, Mario Spiniello 591, Monica Spiezia 508, Jessica Tomasetta 461); e W La Libertà con 1.181 voti (3,95%) e 1 seggio (eletto: Diego Guerriero 269).

La coalizione di Laura Nargi ha raccolto complessivamente 6.302 voti (20,14%). Le liste che la sostenevano hanno ottenuto: Ora Avellino con 1.918 voti (6,42%) e 2 seggi (eletti: Nicola Poppa 325, Gerarda Russo 276); Forza Avellino con 1.766 voti (5,91%) e 2 seggi (eletti: Gerardo Melillo 357, Marco Pericolo 255); e Siamo Avellino con 1.574 voti (5,27%) e 1 seggio (eletto: Alberto Bilotta 435).

Le liste Fratelli di Avellino e Sceglie Avellino non hanno ottenuto seggi in Consiglio comunale.

L'affluenza alle urne, che si è mantenuta al 69,83%, ha confermato una significativa partecipazione degli elettori nel capoluogo irpino. La nuova amministrazione guidata da Nello Pizza si insedia con una solida maggioranza e il sostegno di una coalizione ampia e articolata.