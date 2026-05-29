L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha formalmente inserito Russia e Israele nella sua lista nera dei Paesi accusati di aver commesso stupri e violenze sessuali in contesti di guerra. Questa significativa decisione è stata resa pubblica il 28 maggio 2026, a seguito della diffusione del rapporto annuale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il documento, atteso con attenzione, si concentra specificamente sulle violenze sessuali perpetrate durante i conflitti armati a livello globale.

Le accuse rivolte alla Russia riguardano episodi di violenza sessuale attribuiti alle sue forze armate nel contesto della guerra in Ucraina.

Parallelamente, le forze israeliane sono state incluse nell'elenco per presunti episodi avvenuti durante le operazioni militari condotte nella Striscia di Gaza. Il rapporto del Segretario generale non si limita a questi due Stati, ma include anche altri Paesi e diversi gruppi armati coinvolti in conflitti in svariate regioni del mondo, evidenziando la portata globale del problema.

La violenza sessuale come arma di guerra

Il rapporto redatto dal Segretario generale delle Nazioni Unite evidenzia in modo inequivocabile come la violenza sessuale sia purtroppo utilizzata non solo come un'arma, ma anche come una vera e propria tattica di guerra e un brutale strumento di terrore contro le popolazioni civili.

Il documento sottolinea con fermezza che le forze armate russe sono state accusate di aver perpetrato abusi sessuali nel corso dell'invasione dell'Ucraina, mentre le forze israeliane sono state inserite nella lista per episodi specifici verificatisi durante le operazioni militari a Gaza, intensificando la pressione internazionale su entrambi gli attori.

L'inclusione in questa lista nera rappresenta una misura di pressione internazionale di notevole importanza. L'obiettivo primario è quello di spingere i responsabili a cessare immediatamente questi crimini efferati e ad adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione e la protezione delle vittime. Il rapporto delle Nazioni Unite lancia inoltre un appello urgente, richiamando l'attenzione della comunità globale sulla necessità impellente di rafforzare in maniera significativa la protezione dei civili in tutti i teatri di guerra attivi, dove la vulnerabilità è massima.

L'impegno ONU contro i crimini sessuali nei conflitti

L'inserimento di Stati e gruppi armati in questa lista nera rientra in un quadro di misure più ampio, stabilito dalla risoluzione 1820 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Adottata nel 2008, questa risoluzione storica ha riconosciuto la violenza sessuale come una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. La normativa prevede un sistema rigoroso di monitoraggio, segnalazione e l'adozione di provvedimenti concreti nei confronti di coloro che si rendono responsabili di tali atti disumani, con l'intento di garantire giustizia e prevenire ulteriori abusi.

Il Segretariato delle Nazioni Unite, attraverso la pubblicazione del suo rapporto annuale, si impegna a mantenere costantemente aggiornata la lista dei responsabili di violenze sessuali nei conflitti armati.

Questo processo include la formulazione di raccomandazioni dettagliate rivolte agli Stati membri e a tutte le parti coinvolte nei conflitti. Tali raccomandazioni mirano all'adozione di misure efficaci per la prevenzione di questi crimini, l'indagine approfondita sui casi denunciati e la punizione esemplare dei responsabili. L'obiettivo dichiarato e prioritario delle Nazioni Unite rimane quello di rafforzare la tutela delle vittime e di prevenire con ogni mezzo il ripetersi di tali atti brutali nei contesti di guerra, promuovendo un ambiente di maggiore sicurezza e rispetto dei diritti umani.