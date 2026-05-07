Parigi ha fermamente escluso qualsiasi possibilità di revocare le sanzioni internazionali imposte all'Iran, ribadendo che tale posizione rimarrà invariata finché lo Stretto di Hormuz persisterà nel suo stato di blocco. Questa dichiarazione perentoria è stata rilasciata dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, durante un'intervista concessa il 7 maggio a un'emittente radiofonica francese. In tale occasione, Barrot ha affrontato in maniera esplicita le richieste avanzate dall'Iran per un allentamento delle misure punitive internazionali.

La posizione irremovibile della Francia sulle sanzioni all'Iran

Il ministro Barrot ha chiarito che il regime iraniano sta attivamente cercando un allentamento delle sanzioni, in particolare da parte degli Stati Uniti. Questa richiesta è presentata in cambio di presunte concessioni sul suo programma nucleare, che secondo le richieste internazionali, necessita di essere ridimensionato. Tuttavia, la risposta di Barrot è stata inequivocabile: "È fuori discussione che vengano revocate sanzioni finché uno stretto di vitale importanza come quello di Hormuz rimarrà bloccato". A rafforzare la sua posizione, il ministro ha ricordato il suo diretto coinvolgimento nel processo, dichiarando: "Ho firmato io stesso importanti sanzioni contro l'Iran", sottolineando ulteriormente che un loro ritiro in questa fase critica "è fuori discussione".

Il ruolo cruciale e strategico dello Stretto di Hormuz

La riapertura dello Stretto di Hormuz è stata definita dal ministro Barrot come un'esigenza "indispensabile a breve termine". Lo stretto, infatti, è stato categoricamente descritto come un "bene comune dell'umanità", e in quanto tale, non può in alcun modo rimanere bloccato, né essere assoggettato a pedaggio o a forme di ricatto. Questo passaggio marittimo riveste un'importanza strategica e cruciale a livello globale, rappresentando uno dei principali corridoi per il trasporto di petrolio e di altre merci essenziali tra il Golfo Persico e il resto del mondo. Il suo blocco ha implicazioni dirette sull'economia mondiale e sulla sicurezza energetica internazionale.

La posizione espressa dalla Francia si inserisce in un contesto più ampio di discussioni internazionali riguardanti le sanzioni contro l'Iran e le condizioni necessarie per un loro eventuale allentamento. Tali negoziati e dibattiti rimangono strettamente interconnessi alla stabilità geopolitica della regione e alla garanzia della libera e sicura navigazione nello Stretto di Hormuz, un fattore che si conferma determinante per gli equilibri regionali e globali.