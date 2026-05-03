A Teheran, l’unità di intelligence delle Guardie rivoluzionarie iraniane, note anche come Pasdaran, ha diffuso una dichiarazione significativa. Il messaggio, rilasciato il 3 maggio, afferma che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si trova di fronte a una scelta cruciale: intraprendere un’operazione impossibile o accettare un cattivo accordo con la Repubblica Islamica dell’Iran. Secondo la stessa dichiarazione, lo spazio decisionale per gli Stati Uniti e il loro presidente sarebbe ormai limitato.

Le Guardie rivoluzionarie hanno elencato una serie di fattori che, a loro avviso, avrebbero condotto a questa situazione di stallo.

Tra questi elementi chiave, viene evidenziata la scadenza indicata dall’Iran al Pentagono sul blocco navale, un punto di forte attrito. Si aggiungono poi il cambiamento di tono di nazioni influenti come Cina, Russia e degli Stati europei nei confronti di Washington, un segnale di crescente isolamento per gli USA. La dichiarazione menziona inoltre una "lettera passiva di Trump al Congresso" e l’"accettazione delle condizioni negoziali iraniane". Tutti questi aspetti, secondo i Pasdaran, convergono a indicare che Trump è costretto a scegliere tra un’operazione impossibile o un cattivo accordo con l’Iran.

La strategia delle Guardie rivoluzionarie iraniane

Le Guardie rivoluzionarie iraniane rappresentano un’istituzione militare e di intelligence di primaria importanza per la Repubblica Islamica, con un ruolo centrale nelle questioni di sicurezza e politica estera.

L’unità di intelligence dei Pasdaran è storicamente protagonista di comunicazioni ufficiali, specialmente in periodi di tensioni internazionali con gli Stati Uniti. La dichiarazione del 3 maggio si inserisce pienamente in questo contesto, riflettendo le crescenti frizioni tra Washington e Teheran, in particolare riguardo al blocco navale e alla sicurezza nello stretto di Hormuz.

Lo stretto di Hormuz è riconosciuto a livello globale come un punto strategico vitale per il commercio energetico mondiale. Attraverso questo passaggio marittimo transita una quota significativa delle esportazioni globali di petrolio, rendendolo un nervo scoperto per l’economia internazionale. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran in quest'area hanno avuto, e continuano ad avere, ripercussioni dirette sui mercati internazionali e sulla sicurezza della navigazione.

Implicazioni globali dello stretto di Hormuz

La posizione espressa dalle Guardie rivoluzionarie iraniane, che delinea le opzioni percepite per il presidente Trump, evidenzia il clima di profonda incertezza che caratterizza i rapporti tra Washington e Teheran. Le dinamiche che si sviluppano nello stretto di Hormuz rimangono costantemente sotto l’attenta osservazione della comunità internazionale, non solo per il loro potenziale impatto sulle forniture energetiche globali, ma anche per la stabilità complessiva della regione. La situazione attuale sottolinea la complessità delle relazioni geopolitiche e la necessità di una gestione diplomatica attenta per evitare escalation.