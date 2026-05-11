La Cina si dice pronta a collaborare con gli Stati Uniti per favorire una "maggiore stabilità" a livello internazionale.

Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, durante una conferenza stampa alla vigilia dell’incontro previsto questa settimana tra il presidente Xi Jinping e Donald Trump.

"La diplomazia ad alto livello svolge un ruolo strategico e guida insostituibile nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti", ha affermato il portavoce, sottolineando come "la Cina è disposta a collaborare con gli Stati Uniti in uno spirito di uguaglianza, rispetto e reciproco vantaggio, per ampliare la cooperazione, gestire le divergenze e infondere maggiore stabilità e certezza in un mondo instabile e interconnesso".

La posizione di Pechino e il contesto internazionale

La dichiarazione del portavoce del ministero degli Esteri giunge in un momento di intensa attenzione internazionale sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti. L'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, previsto questa settimana, rappresenta un'occasione cruciale per discutere temi di interesse bilaterale e globale. La disponibilità al dialogo di Pechino si inserisce in una strategia diplomatica volta a rafforzare la cooperazione e a gestire le divergenze tra le due potenze. Questo approccio sottolinea l'impegno cinese per un confronto costruttivo nel panorama geopolitico.