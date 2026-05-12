Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha incontrato a Tirana il suo omologo albanese, Besfort Lamallari, per un confronto sugli sviluppi futuri del Protocollo bilaterale Italia-Albania. L'incontro, svoltosi nella capitale albanese, ha ribadito la centralità della cooperazione tra i due Paesi, un tema già evidenziato nel titolo originale: "Piantedosi vede ministro Albania, cooperazione su Protocollo prosegue".

La collaborazione tra Italia e Albania prosegue con intensità e rimane un punto fermo nell'agenda dei rispettivi governi. Durante il colloquio, il ministro Piantedosi ha riaffermato l'impegno dell'Italia a sostenere attivamente l'Albania nel suo percorso di adesione all'Unione europea, sottolineando che il supporto italiano continuerà in questa direzione, come anticipato dal sottotitolo: "Incontro a Tirana tra i ministri dell'Interno di Italia e Albania sul futuro del Protocollo bilaterale".

Il Protocollo Italia-Albania: Obiettivi e Meccanismi

Il Protocollo tra Italia e Albania, fulcro della discussione, è incentrato sulla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori e di sicurezza. L'accordo prevede la possibilità di istituire in Albania centri dedicati all'accoglienza e alla gestione dei migranti soccorsi in mare da imbarcazioni italiane. Questa previsione era già stata definita nei mesi precedenti dalle autorità di entrambi i Paesi.

Questo Protocollo si configura come un efficace strumento di collaborazione per i due governi, volto ad affrontare congiuntamente le sfide poste dalla migrazione e a rafforzare la sicurezza dei confini. L'intesa include anche il coinvolgimento diretto delle autorità albanesi nella gestione operativa delle strutture e nei processi di identificazione e rimpatrio dei migranti.

Albania e il Contesto dell'Unione Europea

L'Albania, Paese candidato all'adesione all'Unione europea, sta portando avanti da tempo un percorso di allineamento agli standard comunitari in diverse aree, tra cui la gestione delle frontiere e la cooperazione internazionale. Il Protocollo con l'Italia si inserisce pienamente in questo quadro, rappresentando una delle iniziative di collaborazione più significative tra uno Stato membro dell'UE e un Paese in fase di candidatura.

L'impegno dell'Italia a supportare l'Albania nel suo processo di integrazione europea è ulteriormente confermato dalla cooperazione su temi strategici quali la sicurezza e la gestione dei flussi migratori. Questi aspetti sono riconosciuti come elementi cruciali per le politiche europee relative all'allargamento e alla cooperazione regionale.