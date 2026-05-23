Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, è intervenuto il 23 maggio 2026 al Festival dell’economia di Trento, esprimendo un giudizio critico sul comportamento dell’Europa verso gli Stati Uniti. Ha dichiarato: “Ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi”. Questa affermazione si inserisce in una riflessione sul ruolo dell’Unione Europea internazionale.

Prodi ha evidenziato la necessità per l’Europa di rafforzare la propria capacità di azione comune, sottolineando: “L’Europa dovrebbe avere capacità unitaria di intervento”.

Il suo intervento si è focalizzato sulle difficoltà dell’Unione Europea nel mantenere una posizione autonoma e coesa di fronte a potenze mondiali (Stati Uniti e Cina).

Le dichiarazioni di Prodi a Trento

L’ex premier ha scelto il palco del Festival dell’economia di Trento per un messaggio chiaro sulla postura internazionale dell’Europa. La sua analisi indica che l'assenza di una strategia unitaria rende il continente vulnerabile e poco incisivo nelle relazioni con partner globali. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra i partecipanti e gli osservatori politici.

Integrazione europea: la visione di Prodi

Il tema della maggiore integrazione europea è stato centrale negli interventi di Romano Prodi.

Già in precedenza, Prodi aveva sottolineato l’importanza di un’Europa più coesa, anche tramite una “Europa a più velocità”, dove alcuni Stati membri possano avanzare più rapidamente su determinate politiche comuni. Questa visione mira a superare i blocchi decisionali che rallentano l’azione dell’Unione, rafforzando la sua capacità di risposta globale.

L’Unione Europea, secondo i trattati, si fonda su principi di solidarietà e cooperazione tra gli Stati membri, con l’obiettivo di promuovere pace, sicurezza e benessere dei cittadini. La possibilità di procedere a diverse velocità è prevista dai trattati, consentendo a gruppi di Paesi di adottare politiche comuni più rapidamente, con consenso.