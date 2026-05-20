Gennaro Sangiuliano è stato ufficialmente designato come nuovo capo dell'opposizione nel Consiglio Regionale della Campania. La nomina, formalizzata da una lettera sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza e successivamente resa pubblica dal presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi, sottolinea l'importanza di una sana ed efficace opposizione. Sangiuliano ha dichiarato di assumere il ruolo con grande senso di responsabilità, consapevole del suo valore a garanzia della democrazia. Ha promesso un'opposizione «inflessibile ma aperta alla collaborazione istituzionale quando ci sarà la necessità di assumere decisioni nell'interesse dei cittadini della Campania».

Nel suo discorso, Sangiuliano ha ringraziato Edmondo Cirielli, suo predecessore, per l'ottimo lavoro svolto. Ha esteso la sua gratitudine ai responsabili regionali della coalizione (Iannone, Martusciello, Zinzi) e ai capigruppo (Pelliccia, Grimaldi, Odierna), oltre a tutti i consiglieri di minoranza per la fiducia. Ha evidenziato come «giuristi e politologi ritengono che l'opposizione sia un elemento irrinunciabile per la democrazia esercitando una funzione di controllo e garanzia», citando il modello Westminster britannico come riferimento istituzionale.

Sangiuliano ha poi sottolineato l'«urgente necessità di costruire un'alternativa credibile» in Campania, dove il governo regionale è da tempo nelle mani del medesimo schieramento politico.

Ha ricordato le radici ideali del centrodestra, nato da una felice intuizione di Silvio Berlusconi oltre trent'anni fa, fondato su visioni di libertà e sviluppo.

Designazione unanime e centralità del Consiglio

Il presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi, ha rimarcato l'importanza della designazione unanime di Sangiuliano da parte dei consiglieri di minoranza. Ha affermato che «questa piena legittimazione sulla figura del Capo dell’Opposizione rafforza tutta l’Assemblea e, nel rispetto dei ruoli e delle appartenenze politiche, conferisce al Consiglio ancora più centralità». Manfredi ha espresso apprezzamento per Edmondo Cirielli, riconoscendone la dedizione e il rispetto istituzionale, e ha rivolto a Sangiuliano i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando che il dialogo e il confronto avviati nei mesi precedenti possano proseguire sempre nell'interesse dei cittadini e delle cittadine della Campania.

Ruolo e funzione dell'opposizione in Consiglio Regionale

La figura del capo dell'opposizione consiliare in Campania assume un ruolo cruciale di garanzia e controllo nell'attività istituzionale del Consiglio Regionale. La nomina, che segue una prassi consolidata con l'indicazione formale dei consiglieri di minoranza e la successiva comunicazione del presidente dell'assemblea, è fondamentale per il corretto funzionamento democratico. Il capo dell'opposizione funge da punto di riferimento per la minoranza, svolgendo una funzione di raccordo tra le diverse componenti politiche e promuovendo attivamente il dialogo e il confronto nell'interesse della collettività regionale, garantendo trasparenza e accountability.