Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato oggi a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con l’obiettivo di "rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia".

Lo rende noto il Dipartimento di Stato Usa in un comunicato, nel quale si sottolinea che Rubio ha ribadito "l'impegno degli Stati Uniti a una stretta collaborazione sulle priorità condivise".

Nel corso del colloquio sono stati affrontati anche i principali dossier internazionali. "Sono state discusse le sfide alla sicurezza regionale, tra cui quelle relative al Medio Oriente e all'Ucraina, e l'importanza della continua collaborazione transatlantica per affrontare le minacce globali", si legge nella nota.

Contesto diplomatico e tensioni geopolitiche

La visita di Marco Rubio a Roma si inserisce in una più ampia missione diplomatica volta a rinsaldare i legami tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. Questo tour diplomatico avviene in un periodo particolarmente delicato, segnato da tensioni significative legate alla guerra in Iran e alle critiche espresse dal presidente Trump nei confronti sia del Pontefice che della premier Meloni. In tale scenario complesso, Rubio ha avuto incontri anche con il Papa e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, promuovendo un dialogo costruttivo su questioni di sicurezza e stabilità regionale e globale.