Il comandante delle Guardie della Rivoluzione iraniane, Hossein Salami, ha lanciato un chiaro avvertimento a Washington, dichiarando che un eventuale attacco degli Stati Uniti contro l'Iran innescherebbe una guerra destinata a estendersi ben oltre i confini regionali. Questa affermazione, rilasciata il 20 maggio 2026, sottolinea la gravità della situazione e il livello di crescente tensione tra Teheran e Washington.

L'avvertimento del comandante Salami

Salami ha ribadito con fermezza che «se gli Stati Uniti attaccano l'Iran, la guerra non rimarrà confinata alla regione».

Ha inoltre evidenziato come le forze iraniane siano pienamente preparate a rispondere a qualsiasi azione ostile, avvertendo che le ripercussioni di un tale conflitto coinvolgerebbero inevitabilmente anche nazioni al di fuori del Medio Oriente. Queste dichiarazioni giungono in un periodo particolarmente delicato, caratterizzato da una palpabile escalation delle frizioni diplomatiche e militari tra le due potenze.

Le Guardie della Rivoluzione: struttura e influenza

Le Guardie della Rivoluzione iraniane, conosciute anche come Pasdaran, rappresentano una componente fondamentale del sistema di sicurezza e difesa della Repubblica Islamica dell'Iran. Istituite nel 1979, la loro missione primaria è la protezione del sistema rivoluzionario e dei suoi principi.

Oltre a svolgere un ruolo militare cruciale, le Guardie esercitano una significativa influenza in ambito economico e politico all'interno del Paese. La loro complessa struttura comprende diverse branche operative, tra cui forze terrestri, navali e aerospaziali, e operano sotto il diretto comando della Guida Suprema della Repubblica Islamica.

Nel corso degli ultimi anni, le Guardie della Rivoluzione hanno assunto una posizione sempre più centrale nella definizione della politica di sicurezza nazionale iraniana. Sono state frequentemente al centro di episodi di attrito e confronto con le nazioni occidentali, e in particolare con gli Stati Uniti. La loro esistenza, la loro organizzazione e il loro mandato sono saldamente ancorati nella Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran e ulteriormente dettagliati da successive leggi istitutive, confermando il loro status di pilastro strategico per Teheran.