Il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti. A RTL 102.5, Salvini ha dichiarato: "Dovremo prorogare sicuramente il taglio delle accise, anche se per migliaia di autotrasportatori questo taglio è sostanzialmente irrilevante". La decisione giunge in un momento di forte tensione, con uno sciopero nazionale degli autotrasportatori indetto per la prossima settimana.

Per affrontare le difficoltà, Salvini ha convocato venerdì una riunione con le sigle dell'autotrasporto. L'obiettivo è "ravvivare un credito di imposta e trovare alcune centinaia di milioni di euro per coprire bilanci altrimenti in perdita".

Riconoscendo le ragioni della categoria, il ministro ha affermato: "Hanno ragione gli autotrasportatori che hanno convocato uno sciopero nazionale per tutta la settimana prossima, hanno ragione i camionisti, dobbiamo poterli aiutare".

Criticità del settore e UE

L'autotrasporto attraversa una fase critica: molte aziende segnalano difficoltà economiche per l'aumento dei costi e la ridotta efficacia delle misure attuali. Salvini ha criticato le istituzioni europee: "Mi stupisce che a Bruxelles qualcuno non si renda conto della situazione. La cosa assurda è che dicono 'è vero, la situazione è grave, ma siccome non è ancora gravissima aspettate a intervenire'. Follia, come un medico che si vede arrivare un malato grave e aspetta che sia gravissimo per intubarlo".

Le associazioni, promotrici dello sciopero nazionale, richiedono la proroga del taglio delle accise. Il governo, con Salvini, si è detto disponibile a nuove risorse e interventi per gli autotrasportatori. Un decreto ha confermato la proroga del taglio accise carburanti al 22 maggio. La misura mira a contenere i costi, sostenendo cittadini e imprese (specie nei trasporti). Valuta estensioni e supporti. L'incontro con le sigle sarà determinante per definire passi e soluzioni per il rilancio del comparto, sotto forti pressioni.