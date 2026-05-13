Una richiesta di pena più severa è stata avanzata per Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese, nel processo d'appello relativo al presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007. Il 13 maggio 2026, davanti alla Corte d'appello di Parigi, il procuratore generale ha sollecitato una condanna a sette anni di reclusione e cinque anni di ineleggibilità. Questa richiesta inasprisce la pena rispetto ai cinque anni di carcere del primo grado.

Le richieste dell'accusa si estendono anche ad altri imputati, tra cui Claude Guéant, ex ministro dell'Interno, e altri ex collaboratori di Sarkozy.

L'accusa sostiene che l'ex presidente abbia beneficiato di fondi illeciti dal regime libico di Muammar Gheddafi per la sua campagna presidenziale. Durante l'udienza, il procuratore ha sottolineato la gravità dei fatti e la necessità di una pena esemplare, affermando: "Ci troviamo di fronte a una delle più gravi violazioni delle regole democratiche".

Le richieste dettagliate della procura

Per Sarkozy, la procura generale ha chiesto sette anni di reclusione (quattro da scontare, tre con la condizionale) e l'interdizione dai diritti civili e politici per un quinquennio. Per Claude Guéant, chiesti cinque anni; per gli altri imputati, pene da due a sei anni. La sentenza di primo grado, emessa nel settembre 2025, aveva condannato Sarkozy a cinque anni di reclusione, di cui due con la condizionale.

Il contesto giudiziario del caso

Il processo d'appello verte sulle accuse di "finanziamento illecito della campagna elettorale", "corruzione passiva" e "associazione a delinquere". Sarkozy ha sempre respinto gli addebiti, dichiarandosi innocente e sostenendo che il processo abbia motivazioni politiche. La Corte d'appello di Parigi, organo giudiziario di secondo grado, riesamina i ricorsi contro le sentenze di primo grado nella capitale e nei dipartimenti limitrofi, garantendo un ulteriore livello di giudizio.