Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso una ferma condanna nei confronti delle recenti proposte avanzate da Forza Italia in ambito edilizio. L'ipotesi di reintrodurre il controverso condono edilizio del 2003 è stata definita da Schlein "gravissima", sottolineando le significative implicazioni negative per la legalità e la tutela del territorio.

La ferma condanna della segretaria PD

Nel dettaglio delle sue dichiarazioni, Elly Schlein ha affermato con chiarezza: "Forza Italia riesuma il condono edilizio del 2003, una scelta gravissima che rischia di premiare chi ha violato le regole e danneggiare chi le ha rispettate".

La segretaria ha espresso profonda preoccupazione per le ripercussioni di tale provvedimento, evidenziando come una sanatoria edilizia possa minare i principi di legalità ed equità, favorendo l'illegalità a discapito di chi rispetta le norme. Un aspetto critico riguarda anche la potenziale compromissione della tutela del territorio.

Il controverso condono edilizio del 2003: un precedente storico

Il condono edilizio del 2003, introdotto con la legge 326/2003 e noto come il "terzo condono edilizio", permise la regolarizzazione di numerose costruzioni abusive realizzate entro il 31 marzo 2003. Il processo prevedeva il pagamento di una sanzione e la presentazione di una domanda specifica ai Comuni.

Questa misura si configurò come una delle più significative sanatorie edilizie italiane, generando ampi dibattiti sia sul piano politico che urbanistico per le sue implicazioni sulla pianificazione e gestione del territorio.

La segretaria Schlein ha ribadito la posizione irremovibile del Partito Democratico, fermamente contrario a ogni forma di condono edilizio. Secondo il PD, tali misure compromettono la credibilità delle istituzioni e rappresentano un grave attacco alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. La leader democratica ha quindi invitato tutte le forze politiche a una profonda riflessione sulle potenziali e dannose conseguenze di una reintroduzione di provvedimenti simili al condono del 2003, per il futuro del Paese e il rispetto delle leggi.