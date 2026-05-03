Papa Leone XIV si appresta a ricevere in Vaticano il Segretario di Stato americano Marco Rubio nella giornata di giovedì 7 maggio. L'incontro, sebbene di alto profilo, non è ancora stato inserito nell’agenda ufficiale del Pontefice. È previsto che, nella stessa data, il Segretario di Stato americano abbia un colloquio anche con il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, figura chiave della diplomazia vaticana.

La visita di Marco Rubio in Italia e Vaticano

La visita di Marco Rubio in Vaticano si estende a un viaggio che include incontri con rappresentanti del governo italiano.

Il Segretario di Stato americano è atteso a colloqui con i ministri degli Esteri e della Difesa italiani. L'obiettivo della missione è allentare le tensioni tra Stati Uniti e Italia, sorte a seguito delle critiche espresse dal presidente Donald Trump nei confronti del primo ministro italiano Giorgia Meloni il mese precedente.

Contesto internazionale e precedenti incontri

Rubio, di fede cattolica, ha già avuto un incontro con Papa Leone XIV nel maggio 2025, partecipando alla messa inaugurale del Pontefice insieme al vicepresidente JD Vance. Questo viaggio avviene a pochi giorni dall'annuncio del Pentagono riguardante il ritiro di 5.000 soldati americani dalla base in Germania, la più grande d'Europa.

Le tensioni tra Stati Uniti ed Europa rimangono elevate, alimentate dalla guerra in Iran e da questioni commerciali. L'Italia ospita una significativa presenza militare statunitense, con quasi 13.000 militari attivi distribuiti su sei basi alla fine del 2025.

Il programma completo della visita di Rubio non è ancora definitivo; un incontro con il primo ministro Meloni non è escluso. Né il Dipartimento di Stato americano né la Sala Stampa vaticana hanno fornito ulteriori dettagli sui colloqui in programma.