I senatori repubblicani stanno valutando di bloccare una proposta di stanziamento da un miliardo di dollari, destinata alla sicurezza del complesso della Casa Bianca e di una sala da ballo fortemente voluta dal presidente Donald Trump. Questa decisione segue la mancanza di un sostegno sufficiente all'interno del partito a Capitol Hill.

La Casa Bianca aveva esercitato pressioni sul Grand Old Party affinché tali risorse fossero incluse in un più ampio disegno di legge da 70 miliardi di dollari. Questo provvedimento mira a ripristinare i fondi per l’US Immigration and Customs Enforcement (ICE), l'agenzia incaricata dell'applicazione delle leggi sull'immigrazione, e per la Border Patrol, responsabile del controllo delle frontiere.

Il dibattito sui costi e le posizioni interne

Il fulcro del dibattito verte sull'entità e l'opacità dei costi associati al progetto. Il senatore repubblicano John Kennedy ha dichiarato che il disegno di legge è “tornato al punto di partenza” senza i fondi per la sicurezza, evidenziando la mancanza dei voti necessari per la sua approvazione. Analogamente, il collega Thom Tillis ha definito il tentativo di aggiungere il pacchetto sicurezza al disegno di legge una “cattiva idea”, esprimendo scetticismo sulla possibilità di ottenere un supporto adeguato, anche qualora la somma proposta venisse ridotta.

Il ruolo dell'US Immigration and Customs Enforcement (ICE)

L’US Immigration and Customs Enforcement (ICE) è un'agenzia federale che opera sotto il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti.

Fondata nel 2003, la sua missione principale è l'applicazione delle leggi federali sull'immigrazione e la salvaguardia della sicurezza delle frontiere nazionali. L'agenzia si occupa di indagini, detenzioni e rimpatri di individui che violano la normativa sull'immigrazione. Inoltre, ICE è impegnata attivamente nel contrasto al traffico di persone e ad altre attività illecite transfrontaliere. L'operato di ICE è cruciale per i programmi di sicurezza nazionale e la gestione delle politiche migratorie degli Stati Uniti.