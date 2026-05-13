Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e esponente di spicco della Lega, si conferma il governatore più gradito d’Italia. Un recente sondaggio condotto da Swg, che ha analizzato l'opinione pubblica nel 2026, lo posiziona saldamente al primo posto con un 65% di gradimento, segnando un incremento di un punto percentuale rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Questa leadership rafforza la sua posizione nel panorama politico nazionale.

Subito dopo Fedriga, al secondo posto, si colloca Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto e anch’egli della Lega, che ottiene il 58% delle preferenze.

La classifica evidenzia inoltre una significativa presenza del Sud Italia tra le posizioni di vertice, con ben tre presidenti delle regioni meridionali tra i primi cinque. Al terzo posto troviamo Roberto Occhiuto (Calabria) con il 53%, anch'egli in crescita di un punto rispetto al 2025. Segue al quarto posto Antonio Decaro (Puglia) con il 51%, mentre chiude la top five Roberto Fico (Campania) con il 47% di gradimento.

La Classifica Dettagliata dei Governatori

Scendendo nella graduatoria, il sesto posto è occupato a pari merito da Michele De Pascale (Emilia-Romagna) e Stefania Proietti (Umbria), entrambi con il 45% dei consensi. La governatrice umbra, tuttavia, registra la diminuzione più marcata tra tutti i presidenti, con un calo di ben otto punti percentuali rispetto al 2025.

Proseguono la lista Eugenio Giani (Toscana) al 42% (-5 punti), Alberto Cirio (Piemonte) al 40% (-2 punti), e a pari merito con il 37% Marco Bucci (Liguria) e Francesco Acquaroli (Marche), quest'ultimo mantenendo un gradimento stabile rispetto all’anno precedente.

Nelle posizioni successive, si osserva Attilio Fontana (Lombardia) con il 35%, un dato che non mostra variazioni significative rispetto al 2025. Seguono, tutti con il 33% di gradimento, Marco Marsilio (Abruzzo), Alessandra Todde (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata). Questi ultimi tre registrano cali rispettivamente di 2, 4 e 6 punti percentuali. Chiudono la rilevazione Francesco Rocca (Lazio) al 29% (-2 punti) e Renato Schifani (Sicilia) al 25%, il cui gradimento rimane stabile rispetto alla precedente indagine.

Il Metodo e l'Importanza del Sondaggio Swg

Il sondaggio, condotto dall’affermato istituto di ricerca Swg, si focalizza sull'analisi del gradimento espresso dai cittadini nei confronti dei presidenti delle Regioni italiane. L'indagine non solo rileva le percentuali attuali, ma anche le variazioni rispetto ai dati raccolti nel 2025, offrendo una prospettiva dinamica sull'andamento della fiducia. Questo strumento di monitoraggio è fondamentale per comprendere l'opinione pubblica riguardo all'operato dei governatori e viene aggiornato periodicamente per valutare le tendenze delle amministrazioni regionali.

Swg è un istituto di ricerca italiano con una lunga esperienza nel campo dei sondaggi di opinione, delle analisi sociali e delle dinamiche politiche.

La sua attività consiste nel fornire dati e report dettagliati su vari aspetti della società italiana, realizzando rilevazioni periodiche per conto di enti pubblici, soggetti privati e importanti media nazionali, consolidando la sua reputazione come fonte affidabile di informazioni sull'opinione pubblica.