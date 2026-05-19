Il governo spagnolo ha espresso un messaggio di “tranquillità, fiducia, prudenza e rispetto del principio di presunzione di innocenza” in relazione all'implicazione dell'ex premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero nel cosiddetto “caso Plus Ultra”. La portavoce dell'esecutivo, Elma Saiz, ha trasmesso questa posizione oggi, 19 maggio 2026, a Madrid, durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri.

Zapatero è stato convocato in tribunale per il prossimo 2 giugno, in veste di indagato. Le accuse a suo carico riguardano presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso documentale.

La portavoce Saiz ha esortato ad avere “fiducia” nella giustizia e ha evidenziato che l'inchiesta, resa nota in data odierna, scaturisce da una denuncia presentata da Manos Limpas, un'organizzazione definita “sedicente sindacato di estrema destra”.

Le dichiarazioni della portavoce Elma Saiz

Nel corso della conferenza stampa, Elma Saiz ha dichiarato: "Dal punto di vista personale nutro tanto affetto per Zapatero quanta avversione ha per lui la destra". Ha poi aggiunto una prospettiva politica, ricordando che José Luis Rodriguez Zapatero "è stato il presidente che ha comportato la più grande trasformazione sociale del suo Paese" e che "è stato il presidente che ha sconfitto Eta", l'organizzazione secessionista armata del Paese Basco.

Il caso Plus Ultra: indagine e accuse

Il procedimento giudiziario in corso riguarda una presunta trama di traffico di influenze che vedrebbe coinvolto l'ex premier nell'ambito del caso Plus Ultra. L'indagine è attualmente all'esame dell'Audiencia Nacional e si basa sugli elementi raccolti a seguito della denuncia di Manos Limpas. L'audizione di Zapatero come indagato è fissata per il 2 giugno.

Il caso Plus Ultra si configura come uno dei procedimenti giudiziari di maggiore rilievo in Spagna in questo periodo, coinvolgendo figure di primo piano della politica nazionale. L'Audiencia Nacional, tribunale con competenza su reati di particolare gravità e interesse pubblico, sta gestendo l'istruttoria relativa alle accuse contestate a Zapatero e ad altri soggetti implicati.