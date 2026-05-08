Contesto istituzionale e implicazioni operative
Il Kuomintang, forte della sua maggioranza parlamentare, ha ribadito che l'approvazione definitiva dei fondi dovrebbe essere subordinata all'emissione, da parte degli Stati Uniti, delle lettere di offerta e accettazione per le forniture militari.
Sono stati inoltre espressi dubbi sull'effettiva urgenza di ulteriori finanziamenti straordinari, dato che sistemi d'arma per un valore di oltre 700 miliardi di dollari taiwanesi risultano ancora in attesa di consegna.
Il presidente William Lai, durante un incontro del DPP, ha esortato le forze di opposizione a sostenere la proposta governativa, definendola un piano strategico completo, coerente con le necessità del Paese e le valutazioni degli Stati Uniti. Lai ha altresì respinto l'accusa di un bilancio inteso come "cambiale in bianco", chiarendo che il Ministero della Difesa ha già trasmesso al Parlamento due relazioni riservate e continuerà a fornire la documentazione necessaria per il controllo.