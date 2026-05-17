Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito la necessità di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. Tale dichiarazione segue un episodio di cronaca a Modena che ha generato attenzione pubblica. Tajani ha però specificato che l'uomo coinvolto nel caso di Modena è un cittadino italiano, sottolineando l'importanza di non generalizzare.

Le dichiarazioni del Ministro Tajani sulla sicurezza

Durante un incontro con la stampa, il ministro Tajani ha confermato la posizione governativa sulla gestione dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri.

Il ministro ha affermato che "chi delinque non deve avere il permesso di soggiorno", evidenziando la necessità di distinguere tra casi individuali e questioni generali di sicurezza. Ha ribadito che, nel caso di Modena, la persona è italiana, invitando a non collegare automaticamente la cronaca nera alla presenza di stranieri sul territorio nazionale.

Il permesso di soggiorno: normativa e revoca in Italia

Il permesso di soggiorno è il documento che autorizza i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea a soggiornare regolarmente in Italia. Secondo le normative vigenti, il permesso può essere revocato per condanne relative a determinati reati o per motivi di sicurezza pubblica. Il Testo Unico sull'Immigrazione ne stabilisce le condizioni e le procedure di revoca in caso di comportamenti illeciti.

Le questure sono le autorità competenti per rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno, operando secondo disposizioni legislative e valutazioni di sicurezza. Le procedure sono regolate dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che disciplina ingresso, soggiorno e allontanamento degli stranieri dal territorio italiano.