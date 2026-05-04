Il Comando Centrale degli Stati Uniti, che da parte sua sta bloccando i porti iraniani per esercitare pressione su Teheran, ha dichiarato che sosterrà l’operazione di soccorso con 15.000 militari e oltre 100 velivoli basati a terra e in mare, oltre a navi da guerra e droni.

“Il nostro supporto a questa missione difensiva è essenziale per la sicurezza regionale e per l’economia globale, mentre manteniamo anche il blocco navale”, ha dichiarato in una nota l’ammiraglio Brad Cooper, comandante del CENTCOM. Lo riporta Reuters.

I convogli non sono una soluzione secondo i dirigenti del settore marittimo petrolifero

Centinaia di navi commerciali e fino a 20.000 marittimi non sono stati in grado di attraversare lo stretto durante il conflitto, secondo quanto affermato dall’Organizzazione Marittima Internazionale.

Numerosi dirigenti dei settori del trasporto marittimo e del petrolio hanno affermato di aver bisogno della fine delle ostilità e di una qualche forma di accordo di pace, poiché non considerano i convogli militari una soluzione che possa consentire la ripresa del traffico normale e garantire sicurezza all’industria dello shipping.

Interpellato lunedì sulla risposta degli Stati Uniti all’ultima proposta di Teheran, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha dichiarato di non voler entrare nei dettagli, ma ha lanciato un’ulteriore critica alla posizione di Washington.



“Gli Stati Uniti non rinunceranno facilmente alla loro abitudine al massimalismo e a richieste irragionevoli. Ci troviamo ancora di fronte a una controparte che cambia regolarmente posizione e solleva questioni che potrebbero complicare qualsiasi processo diplomatico”, ha detto ai giornalisti.

Alcune imbarcazioni che hanno tentato di attraversare lo stretto hanno riferito di essere state colpite da spari, mentre altre sono state sequestrate dall’Iran.