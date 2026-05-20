Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha informato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu che i mediatori internazionali stanno elaborando una "lettera di intenti". Questo documento è destinato a essere firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran per sancire ufficialmente la fine della guerra in corso tra le due nazioni. L'iniziativa prevede inoltre l'apertura di un periodo di trenta giorni di trattative sul programma nucleare iraniano e la cruciale riapertura dello Stretto di Hormuz, una delle principali rotte marittime globali.

La bozza di questo accordo è stata redatta con il contributo di Qatar e Pakistan.

La questione è stata oggetto di una discussione telefonica tra Trump e Netanyahu, descritta come tesa da fonti vicine ai negoziati. In particolare, è emerso che Netanyahu avrebbe reagito con forte irritazione al contenuto della conversazione. Il premier israeliano, infatti, manifesterebbe l'intenzione di riprendere le ostilità contro l'Iran, nonostante la guerra sia attualmente sospesa da inizio aprile grazie a un cessate il fuoco che il presidente Trump ha deciso di prorogare a tempo indeterminato.

La "lettera di intenti" e le trattative future

La "lettera di intenti" si configura come un passaggio formale essenziale per la conclusione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. L'obiettivo primario è l'avvio di un dialogo approfondito sul nucleare iraniano e sulla garanzia della sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz.

Il presidente Trump ha dichiarato che i colloqui per la conclusione definitiva del conflitto si trovano nelle "fasi finali", sottolineando la volontà di "dare una possibilità a questa soluzione". Ha inoltre aggiunto: "Non ho fretta... Idealmente, preferirei vedere meno persone uccise, piuttosto che molte".

Intervenendo all'Accademia della Guardia Costiera degli Stati Uniti, Trump ha ulteriormente precisato che "l'unica domanda è se si procederà con la firma di un documento o se si dovrà concludere la questione con altri mezzi". Il presidente ha minimizzato qualsiasi potenziale divergenza con Netanyahu, affermando che entrambi sono "sulla stessa linea" per quanto riguarda l'Iran e che il premier israeliano "farà tutto ciò che voglio.

È un uomo molto, molto buono".

Il ruolo dei mediatori e la posizione israeliana

La mediazione di Qatar e Pakistan si inserisce in un quadro diplomatico complesso. Israele mantiene una posizione di forte cautela riguardo alla possibilità di un accordo con l'Iran. La reazione di Netanyahu alla telefonata con Trump evidenzia le tensioni interne al governo israeliano e la determinazione a mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza nazionale.

Il conflitto tra Israele e Iran, in pausa da inizio aprile, rimane una delle principali preoccupazioni per la comunità internazionale. La riapertura dello Stretto di Hormuz e la gestione delle trattative sul nucleare iraniano rappresentano elementi cruciali per la stabilità regionale e globale.