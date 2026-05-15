Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è giunto a Pechino per l'ultima giornata di incontri bilaterali con il leader cinese Xi Jinping. L'appuntamento cruciale si svolge nel prestigioso complesso di Zhongnanhai, il cuore pulsante del potere politico della capitale cinese. L'arrivo di Trump, avvenuto la mattina del 15 maggio 2026, ha segnato l'inizio di una serie di colloqui destinati a rafforzare le relazioni tra le due superpotenze globali.

Il corteo presidenziale, un'imponente dimostrazione di sicurezza e protocollo, ha attraversato le vie di Pechino diretto verso il complesso governativo.

Le immagini mostrano una decina di veicoli, tutti dotati di luci lampeggianti rosse e blu, che hanno scortato il presidente americano. Questo dispiegamento sottolinea l'importanza e la delicatezza degli incontri al vertice tra i due capi di Stato.

L'agenda della giornata prevede momenti di alto valore simbolico e diplomatico. Dopo il suo arrivo, Trump e Xi Jinping si stringeranno la mano per una foto ufficiale di rito, un gesto che sigla l'inizio formale dei loro colloqui. Seguirà un tè bilaterale, un'occasione per un confronto più disteso, prima di un pranzo di lavoro che permetterà alle delegazioni di approfondire le discussioni su temi di interesse comune. Il presidente Trump si tratterrà all'interno di Zhongnanhai per circa tre ore, un lasso di tempo significativo per gli scambi diplomatici.

Il significato del complesso di Zhongnanhai

Il complesso di Zhongnanhai non è solo una sede amministrativa, ma un luogo intriso di storia e di profondo significato politico per la Cina. Situato strategicamente accanto alla celebre Città Proibita, nel cuore di Pechino, Zhongnanhai è la sede storica e attuale degli uffici principali della leadership della Repubblica Popolare Cinese. Dal 1949, è diventato il centro nevralgico del Partito Comunista Cinese e del governo centrale, ospitando le residenze e gli uffici dei massimi dirigenti del paese.

Conosciuto per i suoi vasti giardini, i pittoreschi laghi e gli edifici storici che un tempo furono residenze imperiali, Zhongnanhai rappresenta un simbolo tangibile del potere e della continuità politica cinese.

La scelta di questo luogo per gli incontri di alto livello tra il presidente Trump e il leader Xi Jinping enfatizza la solennità e l'importanza strategica di questi colloqui per il futuro delle relazioni internazionali.