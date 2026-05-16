Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rinnovato con fermezza le sue minacce nei confronti dell'Iran, avvertendo che Teheran "farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti". Questa dichiarazione perentoria, rilasciata nel corso di un'intervista telefonica concessa alla televisione francese BFM TV, sottolinea la determinata posizione di Washington. Trump ha enfaticamente aggiunto che l'Iran "ha interesse a concluderlo", ribadendo l'urgenza di una risoluzione diplomatica.

La posizione intransigente di Trump e l'incertezza delle negoziazioni

Durante la medesima intervista, il presidente Trump ha espresso apertamente la sua incertezza riguardo all'esito finale delle negoziazioni in corso, affermando esplicitamente: "Non ho idea se firmeranno". Ha reiterato con forza inequivocabile che, in assenza di un accordo definitivo, l'Iran "lo passerà molto male, molto male", un monito che evidenzia la gravità delle conseguenze paventate dagli Stati Uniti. Queste dichiarazioni si inseriscono in un contesto di crescente tensione internazionale, con le trattative tra le due nazioni che, come confermato anche da fonti iraniane, procedono a un ritmo decisamente rallentato, alimentando l'incertezza generale.

Il ruolo cruciale della mediazione internazionale e le richieste iraniane

La complessa e delicata opera di mediazione tra Washington e Teheran è attualmente gestita con impegno dal Pakistan, con il ministro dell'Interno Mohsin Naqvi che ha recentemente effettuato una visita non annunciata nella capitale iraniana, Teheran. Tale iniziativa diplomatica si colloca in un periodo particolarmente sensibile, caratterizzato da un delicato cessate il fuoco, seguito al conflitto armato scoppiato il 28 febbraio, e dal perdurante e strategico blocco dello stretto di Ormuz, una via marittima di fondamentale importanza globale. Il governo iraniano ha confermato ufficialmente che "si stanno ancora scambiando messaggi, anche se lentamente" con gli Stati Uniti, nel tentativo di raggiungere un accordo di pace duraturo.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha precedentemente sottolineato con determinazione la necessità di un'intesa "giusta ed equilibrata", mentre il presidente Trump ha categoricamente definito "inaccettabile" l'ultima proposta avanzata da Teheran, evidenziando le profonde e sostanziali divergenze che ancora ostacolano il raggiungimento di una soluzione.