Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ufficialmente annunciato l'intenzione di affrontare con il suo omologo cinese, Xi Jinping, la delicata questione della vendita di armi statunitensi a Taiwan. Questa dichiarazione, rilasciata l'11 maggio 2026 a Washington, precede un atteso vertice bilaterale tra i due capi di Stato, destinato a delineare le future dinamiche geopolitiche. La fornitura militare a Taipei si conferma un nodo cruciale e un punto di acceso confronto tra le due superpotenze, inserendosi in un più ampio scenario di crescenti tensioni sia sul fronte diplomatico che su quello commerciale.

Il vertice tra Trump e Xi: Taiwan al centro delle discussioni

L'imminente summit tra Donald Trump e Xi Jinping si configura come un appuntamento di fondamentale importanza, con Taiwan che emerge quale questione centrale e strategica nelle complesse relazioni tra le due maggiori potenze mondiali. Già nel dicembre precedente, il presidente Trump aveva dato il via libera a un pacchetto di vendita di armi destinato a Taiwan, del valore complessivo di 11 miliardi di dollari. Questa operazione, la più consistente mai autorizzata dagli Stati Uniti a favore dell'isola, non ha tuttavia ancora visto l'inizio delle consegne. Lo stesso Trump ha rivelato di aver già discusso tale vendita con il presidente Xi.

In diverse occasioni, il leader americano ha anche manifestato pubblicamente critiche severe nei confronti di Taiwan, accusandola di aver contribuito alla "perdita" del settore dei semiconduttori statunitense e suggerendo che Taipei dovrebbe, in qualche modo, compensare gli Stati Uniti per la protezione e il supporto forniti.

Le posizioni di Cina e Taiwan e le incertezze future

La Cina, dal canto suo, ribadisce con fermezza la propria posizione, considerando Taiwan una parte inalienabile del proprio territorio. Pechino ha chiaramente indicato che il dossier taiwanese rappresenterà una priorità assoluta nei prossimi colloqui con Washington. Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha esortato gli Stati Uniti a prendere le "scelte giuste", sottolineando l'importanza cruciale del "principio di una sola Cina" come fondamento imprescindibile per garantire la stabilità delle relazioni bilaterali.

Nel frattempo, Taiwan ha risposto approvando un proprio piano di acquisto di armi, per un ammontare di 25 miliardi di dollari, sebbene questa cifra sia inferiore ai 40 miliardi inizialmente proposti. Nonostante le rassicurazioni giunte dal segretario di Stato americano, Marco Rubio, il quale ha confermato che la politica degli USA nei confronti dell'isola rimane invariata, permangono significative incertezze. Il timore è che dal vertice tra Trump e Xi possano emergere accordi o concessioni informali, come limiti alle forniture militari statunitensi o restrizioni alle visite di funzionari di alto livello a Taipei, che potrebbero alterare l'attuale equilibrio.