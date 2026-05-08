Donald Trump ha annunciato di aver incaricato il segretario di Stato americano Marco Rubio di veicolare un messaggio cruciale al Papa, delineando la posizione degli Stati Uniti sull'Iran. La dichiarazione è stata rilasciata da Trump stesso durante un intervento a New York l'8 maggio 2026.

L'ex presidente ha specificato di aver chiesto a Rubio di comunicare al Pontefice, con estrema delicatezza e profondo rispetto, che l'Iran non deve in alcun modo possedere un'arma nucleare. Trump ha evidenziato l'importanza di ribadire questa posizione, soprattutto in considerazione di eventuali prese di posizione della Santa Sede che possano apparire favorevoli all'Iran.

Un secondo punto fondamentale del messaggio riguarda le violazioni dei diritti umani: "L'Iran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti che non erano armati. Lo dica al Papa", ha aggiunto Trump, riferendosi al numero di vittime tra i manifestanti iraniani.

La diplomazia tra Washington e la Santa Sede

La comunicazione di Trump mette in luce il ruolo preminente del segretario di Stato Marco Rubio nella gestione delle relazioni diplomatiche tra Washington e la Santa Sede. L'ex presidente ha insistito sulla necessità di una trasmissione chiara e rispettosa del messaggio al Pontefice, ponendo l'accento sulla gravità della questione nucleare iraniana e sulle persistenti violazioni dei diritti umani all'interno del Paese mediorientale.

Questo scambio sottolinea la complessità delle dinamiche internazionali e l'importanza attribuita alla voce del Vaticano in scenari geopolitici delicati.

Il ruolo del Segretario di Stato americano

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è l'organo governativo incaricato della politica estera e delle relazioni internazionali della nazione. Il segretario di Stato, figura di spicco come Marco Rubio secondo le indicazioni di Trump, agisce quale principale consulente del presidente in materia di affari esteri. Il suo compito è fondamentale nella definizione e nell'attuazione delle strategie diplomatiche statunitensi, fungendo da ponte essenziale per la comunicazione con leader e istituzioni globali, inclusa la Santa Sede. Le direttive di Trump a Rubio evidenziano la centralità di tale figura nel promuovere gli interessi e le posizioni americane a livello internazionale.