Il 29 maggio 2026, Donald Trump ha annunciato il suo disimpegno dalla gestione del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, a seguito di una sentenza di un giudice federale che ha imposto la rimozione del suo nome dall'illustre istituzione. La decisione giudiziaria ha definito la dedica a Trump "illegittima", ribadendo che la legge del Congresso che istituì il Kennedy Center ne prevedeva la chiara e inequivocabile dedica al presidente John F. Kennedy.

Attraverso una comunicazione diffusa sulla piattaforma Truth, Trump ha dichiarato: "Ho incaricato il Dipartimento del Commercio di prendere tutti i necessari accordi con il Congresso per consentire un trasferimento pieno e completo di questa istituzione, affidando a quest'ultimo la responsabilità della sua gestione operativa, della sua manutenzione e della sua amministrazione".

Questa mossa segue la pronuncia del giudice federale Christopher Cooper, il quale ha stabilito che l'aggiunta del nome di Trump al Kennedy Center era avvenuta in modo illegale e ha contemporaneamente bloccato i piani di chiusura della struttura per ingenti lavori di ristrutturazione.

La Sentenza Federale e le Sue Motivazioni

Il giudice Cooper, operante presso la corte distrettuale di Washington D.C., ha evidenziato come il voto del consiglio di amministrazione del Kennedy Center, risalente al 16 marzo, per chiudere la struttura e procedere con le modifiche, fosse "mal informato e apparentemente predeterminato", eccedendo così l'autorità statutaria conferita. La sentenza ha specificamente ordinato la rimozione del nome di Trump dalla facciata dell'edificio e da tutti i materiali ufficiali entro un termine di due settimane.

Inoltre, la decisione ha comportato la sospensione del progetto di restauro, del valore di 257 milioni di dollari, nonostante le segnalazioni di una urgente necessità di riparazioni.

Il Ruolo del Congresso nella Gestione del Kennedy Center

Il John F. Kennedy Center for the Performing Arts rappresenta un'istituzione culturale di primaria importanza a livello nazionale, fondata e istituita dal Congresso degli Stati Uniti e dedicata in modo permanente alla memoria del presidente Kennedy. In base alla normativa vigente, la modifica della denominazione dell'istituzione è una prerogativa esclusiva del Congresso. A seguito della sentenza, Trump ha ritirato il piano di ristrutturazione e ha sollecitato che il controllo operativo e amministrativo del Kennedy Center venga nuovamente affidato al Congresso. La vice presidente delle relazioni pubbliche del Kennedy Center, dal canto suo, ha espresso fiducia nella possibilità che l'istituzione possa prevalere in appello.