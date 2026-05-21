NEW YORK, 21 maggio 2026 – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato una dichiarazione perentoria riguardo all'uranio altamente arricchito dell'Iran. Con parole chiare e dirette, Trump ha affermato: “No, no. Noi avremo l’uranio altamente arricchito. Non ne abbiamo bisogno, non lo vogliamo e probabilmente lo distruggeremo. Ma non consentiremo che lo abbia Teheran.” Questa presa di posizione sottolinea inequivocabilmente l'intenzione di Washington di impedire a Teheran di mantenere il controllo su tale materiale.

La posizione di Washington sull'uranio iraniano

La dichiarazione del presidente Trump, pronunciata a New York, chiarisce l'obiettivo degli Stati Uniti di assicurarsi che l'Iran non possa detenere l'uranio definito “altamente arricchito”. Le sue parole indicano diverse possibili azioni da parte americana: l'acquisizione diretta del materiale, la sua distruzione o, in ogni caso, l'adozione di misure volte a precluderne l'utilizzo da parte del governo iraniano. L'enfasi posta sulla necessità di impedire a Teheran di possedere questo tipo di uranio evidenzia una strategia di controllo e prevenzione.

La direttiva della Guida Suprema iraniana

Contemporaneamente alla dichiarazione di Trump, fonti iraniane di alto livello hanno rivelato una contro-mossa significativa da parte di Teheran.

La Guida Suprema, Ayatollah Mojtaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva categorica: l'uranio quasi bellico del Paese non deve in alcun modo essere trasferito all'estero. Questa decisione rafforza ulteriormente la posizione iraniana in merito a una delle principali richieste avanzate dagli Stati Uniti nell'ambito dei colloqui di pace in corso.

Le stesse fonti hanno specificato che “la direttiva della Guida Suprema, e il consenso all’interno dell’establishment, è che le scorte di uranio arricchito non dovrebbero lasciare il Paese”. Questa affermazione evidenzia un fronte compatto all'interno dell'Iran, determinato a mantenere le proprie scorte di uranio arricchito all'interno dei confini nazionali, in contrapposizione diretta con le richieste espresse da Washington.