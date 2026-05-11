Il presidente Donald Trump ha annunciato l'intenzione di sospendere temporaneamente l'imposta federale sulla benzina negli Stati Uniti. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un'intervista a CBS News, dove il presidente americano ha affermato: "Toglieremo l'imposta sulla benzina per un certo lasso di tempo e, quando i prezzi del carburante scenderanno, la reintrodurremo gradualmente".

Questa proposta segna un cambiamento nella posizione della Casa Bianca, in un momento in cui il costo dei carburanti è al centro del dibattito politico nazionale.

La sospensione dell'imposta federale, attualmente pari a 18,4 centesimi per gallone, richiederebbe un intervento legislativo da parte del Congresso. Il senatore Josh Hawley ha già manifestato l'intenzione di presentare una proposta di legge per attuare tale sospensione. Analogamente, altri esponenti del Congresso, tra cui i senatori Mark Kelly e Richard Blumenthal, hanno avanzato iniziative simili, proponendo una sospensione fino al primo ottobre.

Il contesto economico e le pressioni politiche

L'annuncio di Trump giunge in un periodo di significativo incremento dei prezzi della benzina negli Stati Uniti. La media nazionale per la benzina regolare ha raggiunto i 4,52 dollari per gallone, un aumento notevole rispetto ai meno di 3 dollari registrati prima dell'inizio del conflitto con l'Iran.

L'escalation dei costi ha generato forti pressioni politiche, in particolare tra i repubblicani, che affrontano critiche crescenti per la gestione della situazione economica.

La Casa Bianca non ha fornito dettagli specifici riguardo a un'eventuale sollecitazione diretta da parte di Trump al Congresso per l'attuazione di questa misura. Nel frattempo, il dibattito parlamentare prosegue, concentrandosi sulle diverse proposte per la sospensione temporanea della tassa sulla benzina, con iniziative provenienti sia dal fronte repubblicano che da quello democratico.

L'imposta federale sulla benzina: funzionamento e impatto

L'imposta federale sulla benzina è una tassa applicata su ogni gallone di carburante venduto nel territorio degli Stati Uniti.

Attualmente, l'aliquota è fissata a 18,4 centesimi per gallone. L'introduzione, la modifica o la sospensione di questa tassa richiede un atto legislativo del Congresso. Le entrate generate da questa imposta sono destinate principalmente al finanziamento delle infrastrutture stradali e dei trasporti pubblici a livello federale, rappresentando una fonte cruciale per la manutenzione e lo sviluppo della rete infrastrutturale nazionale.

Negli ultimi anni, la questione della tassa sulla benzina è stata oggetto di dibattito costante, soprattutto in relazione alle fluttuazioni dei prezzi del carburante e alle esigenze di bilancio per le infrastrutture. La proposta di sospensione temporanea, avanzata da Donald Trump e da altri membri del Congresso, si configura come una misura straordinaria, direttamente collegata al contesto attuale di prezzi elevati e alle conseguenze economiche derivanti dal conflitto in corso.