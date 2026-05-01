Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto un briefing di 45 minuti sui nuovi piani per possibili attacchi contro l'Iran. L'incontro, avvenuto giovedì, ha visto la partecipazione dell'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom, e del generale Dan Caine, Capo di Stato Maggiore congiunto. Due funzionari statunitensi hanno confermato la durata e la natura del colloquio, durante il quale sono state illustrate opzioni militari aggiornate.

Questo briefing si inserisce nel contesto del recente cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, iniziato all'inizio di aprile.

Un alto funzionario statunitense ha dichiarato che la tregua ha "posto fine" alle ostilità ai fini della scadenza dei poteri di guerra del presidente, prevista al 1° maggio 2026 secondo il War Powers Act. Non ci sono stati scambi di fuoco dall'inizio della tregua, e si sostiene che il conteggio dei 60 giorni previsto dalla War Powers Resolution si sia di fatto interrotto.

Valutazioni strategiche e opzioni militari

Durante l'incontro, l'ammiraglio Cooper e il generale Caine hanno presentato al presidente Trump diverse opzioni per azioni militari contro l'Iran. Il briefing, confermato da due funzionari statunitensi, è avvenuto in un momento cruciale in cui la Casa Bianca sta valutando i prossimi passi nella regione.

La durata di 45 minuti sottolinea la complessità delle analisi strategiche e l'importanza attribuita dal governo statunitense alla situazione di sicurezza internazionale.

Il cessate il fuoco e il dibattito sul War Powers Act

Il cessate il fuoco ha avuto un impatto diretto sul rispetto delle scadenze imposte dal War Powers Act. Il presidente Trump avrebbe dovuto, entro il 1° maggio 2026, porre fine alle ostilità, ottenere un'autorizzazione dal Congresso o richiedere una proroga. Tuttavia, l'interpretazione dell'amministrazione è che la tregua abbia "terminato" le ostilità ai fini normativi, permettendo di evitare misure immediate.

Questa interpretazione è oggetto di dibattito. Alcuni membri del Congresso, in particolare tra i Democratici, contestano l'assenza di una disposizione nella legge che permetta di sospendere il conteggio dei giorni durante un cessate il fuoco. Il dibattito legale prosegue mentre la Casa Bianca continua a esaminare le opzioni disponibili per la gestione della crisi con l'Iran.