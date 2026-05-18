L'ex presidente Donald Trump ha convocato i suoi massimi consiglieri per la sicurezza nazionale in una riunione strategica di alto livello, tenutasi presso il suo esclusivo golf club situato in Virginia. L'incontro, svoltosi nella giornata di sabato, è stato interamente dedicato a un'approfondita discussione sulla complessa e delicata situazione relativa alla guerra in Iran, con l'obiettivo di delineare le future strategie e le possibili vie d'azione. Hanno partecipato a questa cruciale consultazione figure di spicco dell'amministrazione, tra cui il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff.

La riunione, la cui importanza è stata ampiamente riconosciuta, si è tenuta a breve distanza dal rientro di Trump a Washington, dopo aver concluso una significativa visita ufficiale in Cina, un paese che mantiene legami storici e strategici con Teheran.

Dichiarazioni e Prospettive Future sull'Iran

Il tema centrale della riunione ha riguardato l'analisi dell'attuale andamento del conflitto in Iran e la valutazione delle potenziali strategie da adottare per il futuro. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social domenica, Trump ha espresso con fermezza la sua posizione, dichiarando: “For Iran, the Clock is Ticking, and they better get moving, FAST, or there won’t be anything left of them.

TIME IS OF THE ESSENCE! President DJT”. Questa dichiarazione, dal tono inequivocabile, riflette un atteggiamento di crescente impazienza nei confronti di Teheran e delle trattative diplomatiche in corso, che finora non hanno prodotto i risultati sperati. Il presidente ha voluto così sottolineare con forza la necessità di una risposta rapida e decisa da parte dell'Iran, ribadendo che il tempo a disposizione per trovare una soluzione è ormai estremamente limitato e che l'urgenza della situazione richiede un'azione immediata.

Contesto Internazionale e Piani Operativi

La riunione si è inserita in un momento di particolare e acuta tensione internazionale, caratterizzato dal prolungarsi della chiusura dello Stretto di Hormuz.

Questa situazione ha avuto un impatto significativo e negativo sui prezzi globali del petrolio, generando preoccupazioni diffuse nei mercati internazionali. Durante la precedente visita a Pechino, Trump e il suo team avevano deliberatamente sospeso l'assunzione di decisioni operative definitive, in attesa di comprendere appieno gli esiti dei colloqui con il presidente cinese Xi Jinping. Dopo il suo ritorno negli Stati Uniti, la discussione sulla strategia più appropriata da adottare nei confronti dell'Iran è stata prontamente ripresa, coinvolgendo i massimi vertici della sicurezza nazionale. Sono stati predisposti piani dettagliati per eventuali operazioni militari mirate, che potrebbero includere attacchi su obiettivi energetici e infrastrutturali chiave in Iran, qualora la decisione finale fosse quella di procedere con nuovi interventi.

Questa preparazione sottolinea la serietà delle opzioni considerate.

La Scelta del Golf Club in Virginia

La decisione di utilizzare il golf club di proprietà di Donald Trump in Virginia come sede per questa riunione strategica non è casuale. La struttura, infatti, è nota per essere stata impiegata in diverse occasioni per ospitare incontri di natura riservata e di elevata importanza. Il golf club offre un ambiente discreto e spazi adeguati a garantire la massima riservatezza, un requisito fondamentale per discussioni di natura così sensibile come quelle relative alla sicurezza nazionale. La presenza congiunta dei principali responsabili delle politiche estere e di sicurezza all'interno di questa cornice sottolinea in modo evidente la rilevanza critica delle decisioni che sono state e che continuano a essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'ex presidente e del suo team. La scelta del luogo riflette la necessità di un ambiente controllato per affrontare questioni di tale portata.