Donald Trump ha utilizzato toni durissimi per commentare il cessate il fuoco con l’Iran, definendolo estremamente fragile e vicino al collasso.

Il presidente lo ha descritto come "debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato".

Nel suo intervento alla Casa Bianca, Trump ha poi aggiunto una valutazione pessimistica sulla tenuta dell’intesa: "Ha l'1% di chance di tenere".

Le critiche di Trump all'intesa

Nelle sue dichiarazioni, Donald Trump ha ribadito la convinzione che il cessate il fuoco sia "molto debole", esprimendo scetticismo sulla sua capacità di produrre risultati duraturi.

L'ex presidente ha attribuito all'accordo una probabilità minima di successo, suggerendo che le sue fondamenta siano insufficienti a resistere alle tensioni future. Le sue parole riflettono una posizione critica sulle modalità di negoziazione e sulle prospettive di una pace stabile e duratura in Medio Oriente, evidenziando una profonda sfiducia nelle attuali strategie diplomatiche.