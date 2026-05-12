L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha categoricamente smentito l'esistenza di qualsiasi intesa o accordo con il presidente russo Vladimir Putin in merito alla delicata questione del Donbass. La dichiarazione, rilasciata il 12 maggio 2026, mira a dissipare le voci e speculazioni che hanno circolato insistentemente riguardo a presunti patti tra i due leader per la regione orientale dell'Ucraina. Con parole chiare e dirette, Trump ha affermato: "Non ho un'intesa con Putin sul Donbass", ribadendo la sua posizione in un momento di elevate tensioni geopolitiche tra la Russia e l'Ucraina.

La posizione di Trump e l'appello alla trasparenza

In un contesto di grande attenzione mediatica, Donald Trump ha tenuto a precisare di non aver mai raggiunto alcun tipo di accordo, né formale né informale, con il presidente russo Vladimir Putin. L'ex inquilino della Casa Bianca ha specificato che le notizie diffuse, che suggerivano l'esistenza di intese private sul futuro del Donbass, sono prive di fondamento e non corrispondono alla realtà dei fatti. Trump ha inoltre sottolineato con forza che qualsiasi progresso o risoluzione della complessa situazione nel Donbass dovrà necessariamente passare attraverso negoziati trasparenti e ufficiali, coinvolgendo tutte le parti interessate e rispettando i canali diplomatici.

Ha escluso categoricamente la possibilità di intese private o accordi sottobanco, ribadendo l'importanza di un processo chiaro e aperto. Questa netta smentita giunge in un periodo in cui la questione del Donbass continua a essere un punto focale e irrisolto nel panorama del dibattito internazionale.

Il Donbass: una regione chiave nel conflitto ucraino

Il Donbass, situato nell'Ucraina orientale, rappresenta da anni un epicentro di profonde tensioni geopolitiche. Questa regione è storicamente caratterizzata da una complessa dinamica tra le autorità ucraine e i gruppi separatisti, che hanno ricevuto un significativo sostegno dalla Russia. A partire dal 2014, l'area è stata devastata da un conflitto prolungato che ha avuto ripercussioni dirette e indirette su numerosi attori internazionali, trasformandola in un focolaio di instabilità.

Le province di Donetsk e Luhansk, che costituiscono il cuore del Donbass, hanno unilateralmente proclamato la propria indipendenza. Tuttavia, tale dichiarazione non ha mai ottenuto il riconoscimento da parte della comunità internazionale, mantenendo lo status della regione in una condizione di incertezza e contesa. La persistente situazione di conflitto e l'assenza di una risoluzione definitiva nel Donbass continuano a configurarsi come una delle principali questioni aperte e più spinose nelle complesse relazioni trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, influenzando l'equilibrio della sicurezza globale.