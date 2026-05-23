L'amministrazione guidata da Donald Trump sta intensificando i preparativi per una potenziale serie di attacchi contro l'Iran. Sebbene una decisione finale da parte del Presidente non sia ancora stata presa, le attività in corso suggeriscono una fase avanzata di valutazione delle opzioni militari. Funzionari di alto livello delle forze armate e dell'intelligence hanno, infatti, annullato i propri impegni per il fine settimana, un segnale chiaro della possibilità imminente di azioni militari.

I dettagli emersi dai preparativi indicano un'accelerazione delle procedure operative.

Funzionari della difesa e dell'intelligence hanno avviato l'aggiornamento dei registri di richiamo per le basi statunitensi dislocate all'estero, un passaggio cruciale in vista di qualsiasi operazione su larga scala. Parallelamente, diversi membri del personale militare hanno dovuto cancellare i piani precedentemente stabiliti per il weekend del Memorial Day, un periodo tradizionalmente dedicato al riposo, a causa della prospettiva di un'escalation militare.

Valutazioni strategiche e riunioni ad alto livello

Il contesto di queste manovre è stato ulteriormente chiarito da una riunione strategica convocata dal Presidente Trump. L'incontro, tenutosi venerdì mattina, ha visto la partecipazione dei suoi principali consiglieri per la sicurezza nazionale.

L'obiettivo era esaminare approfonditamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran, specialmente in assenza di progressi significativi nei negoziati in corso. La discussione ha coinvolto figure chiave dell'amministrazione, tra cui il vicepresidente J. D. Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il direttore della CIA John Ratcliffe e la capo di Stato Maggiore Susie Wiles, oltre ad altri importanti funzionari.

A poche ore dalla conclusione di questa importante consultazione, la Casa Bianca ha comunicato una modifica al programma del fine settimana del Presidente, un annuncio che ha alimentato le speculazioni sulla natura delle decisioni in fase di elaborazione. Queste informazioni, pur non confermando un'azione imminente, evidenziano che l'amministrazione sta attivamente e con grande serietà valutando diverse opzioni militari contro l'Iran, mantenendo alta la tensione nella regione.