I deputati europei e gli Stati membri dell’Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per dare attuazione all’intesa commerciale siglata la scorsa estate con gli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato dalla presidenza cipriota dell’Unione europea.

“Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sull’attuazione delle disposizioni tariffarie della Dichiarazione congiunta Ue-Usa adottata il 21 agosto 2025”, ha dichiarato la presidenza in una nota ufficiale. Sul tavolo pesa anche l’ultimatum del presidente statunitense Donald Trump, che ha minacciato nuove tariffe nei confronti dell’Ue se l’accordo non sarà ratificato entro il 4 luglio.

L'intesa

L’intesa tra Bruxelles e Washington era stata raggiunta lo scorso luglio e prevedeva dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei. Tuttavia, il testo definitivo doveva ancora essere completato dall’Unione europea, alimentando il malcontento di Trump. Dopo lunghe trattative protrattesi fino a tarda notte, i negoziatori del Parlamento europeo e degli Stati membri sono riusciti a trovare un compromesso.

“Oggi, l’Unione Europea mantiene i suoi impegni”, ha affermato in un comunicato il ministro cipriota dell’Energia, del Commercio e dell’Industria Michael Damianos, ricordando che Cipro detiene attualmente la presidenza di turno del Consiglio Ue. “Mantenere un partenariato transatlantico stabile, prevedibile ed equilibrato è nell’interesse di entrambe le parti”, ha aggiunto.

L’intesa consente all’Ue di avvicinarsi al rispetto della scadenza fissata da Trump per ratificare l’accordo raggiunto a Turnberry, in Scozia, durante l’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’obiettivo è chiudere una fase di forti tensioni commerciali transatlantiche durata oltre un anno.

Le minacce di Trump

In caso di mancata ratifica, Trump aveva minacciato tariffe “molto più elevate” e aveva già annunciato l’intenzione di aumentare i dazi su auto e camion europei dal 15 al 25%. Le misure introdotte dall’amministrazione americana prima dell’accordo di Turnberry — comprese quelle su acciaio, alluminio e componenti automobilistici — avevano spinto Bruxelles a rafforzare i rapporti commerciali con altri partner internazionali.

Nonostante ciò, l’Unione europea non può ignorare il valore del rapporto economico con gli Stati Uniti, pari a circa 1.600 miliardi di euro, che resta il principale partner commerciale del blocco.

Per arrivare al compromesso, il Parlamento europeo è stato costretto a ritirare diversi emendamenti giudicati inaccettabili da Washington. Tra i punti più delicati vi era una clausola di sospensione rafforzata dagli eurodeputati, che avrebbe revocato le condizioni tariffarie favorevoli agli esportatori americani nel caso di violazioni dell’accordo da parte degli Stati Uniti.

Secondo fonti parlamentari, l’Eurocamera ha infine accettato di ridimensionare le proprie richieste. In particolare, il testo finale concede agli Stati Uniti tempo fino alla fine dell’anno per eliminare le sovrattasse superiori al 15% sui componenti in acciaio, invece di imporre questa misura come condizione preliminare.

Le clausole

Un ulteriore nodo riguardava le clausole “sunrise” e “sunset”: la prima prevedeva che la parte europea dell’accordo entrasse in vigore solo dopo il pieno rispetto degli impegni da parte americana; la seconda stabiliva invece la scadenza dell’intesa nel 2028 in assenza di rinnovo. Alla fine, la clausola “sunrise” è stata eliminata, mentre la “sunset” è stata rinviata alla fine del 2029.

Il via libera condizionato del Parlamento europeo, arrivato a marzo, era stato rallentato da diversi fattori, tra cui le tensioni legate ai progetti di Trump sulla Groenlandia e una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che aveva annullato numerosi dazi introdotti dal presidente americano.

Il Partito popolare europeo ha sostenuto con forza l’approvazione definitiva dell’accordo, considerandolo essenziale per mettere fine all’incertezza che da mesi pesa sulle imprese europee.