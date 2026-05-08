Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro petroliere iraniane nello Stretto di Hormuz. Le operazioni aeree hanno colpito diverse navi vuote che tentavano di forzare il blocco imposto contro l'Iran. L'episodio si inserisce in un quadro di tensione crescente nella regione, lungo una delle rotte marittime più strategiche per il traffico globale di petrolio.

Le operazioni militari e il contesto strategico

Le azioni militari statunitensi si sono concentrate specificamente su petroliere vuote, un dettaglio che mira a consolidare il blocco contro Teheran.

Lo Stretto di Hormuz, teatro degli attacchi, rappresenta un punto nevralgico di importanza cruciale per il commercio energetico internazionale. Attraverso questo passaggio transita una quota significativa delle esportazioni mondiali di petrolio, rendendolo un'area di costante attenzione geopolitica.

Violazione del cessate il fuoco: le accuse di Teheran

L'Iran ha prontamente accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco in vigore da un mese. Teheran ha dichiarato che le forze americane avrebbero preso di mira due navi nello Stretto di Hormuz e colpito aree civili. Questi scambi di colpi rappresentano la prova più seria per la tenuta della tregua, mettendo a rischio la stabilità regionale.

Da parte loro, gli Stati Uniti hanno ribadito di aver agito in legittima difesa, sostenendo che le operazioni fossero una risposta diretta ad attacchi precedenti e volte a proteggere i propri interessi strategici nell'area. Lo Stretto di Hormuz continua a essere un focolaio di attrito fondamentale tra Washington e Teheran, con implicazioni dirette per la sicurezza della navigazione e la stabilità del mercato energetico globale.