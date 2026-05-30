Alti ufficiali militari di Stati Uniti e Cuba si sono incontrati venerdì 29 maggio 2026 presso la base navale statunitense di Guantanamo Bay, sull'isola caraibica. L’incontro è avvenuto in un periodo di relazioni tese tra Washington e L’Avana, accentuate dalle precedenti dichiarazioni del presidente Donald Trump riguardo una possibile 'presa di controllo' della base.

Il generale statunitense Francis L. Donovan, comandante del Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom), ha avuto un colloquio con il generale cubano Roberto Legrá Sotolongo, primo vice ministro del Capo di Stato Maggiore Generale, e altri alti dirigenti dell’esercito cubano.

L'incontro, come dichiarato dal Southcom, si è tenuto 'al perimetro della stazione navale di Guantánamo Bay, a Cuba, per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa'.

Dettagli dell’incontro e attività svolte

Durante la visita, il generale Donovan ha condotto una valutazione della sicurezza perimetrale della base navale. Ha discusso con gli ufficiali locali temi come la protezione della forza, la sicurezza dei membri del servizio e delle loro famiglie, e la pronuncia operativa. Il Southcom ha diffuso una fotografia dell’incontro tramite un post su X. Il generale ha ispezionato personalmente ogni aspetto della sicurezza, realizzando una valutazione completa del perimetro e approfondendo le misure per garantire l’incolumità delle truppe, delle loro famiglie e della forza congiunta presente.

La base navale di Guantanamo Bay è stata definita un 'hub operativo e logistico vitale' che sostiene gli sforzi militari statunitensi per contrastare le minacce alla sicurezza, alla stabilità e alla democrazia nell'emisfero.

Contesto e ruolo strategico della base

Guantanamo Bay si configura come una delle basi militari statunitensi più longeve all’estero. La sua funzione è centrale come punto di supporto logistico e operativo per le forze armate americane nella regione. La struttura ospita attività di supporto alle operazioni militari e fornisce servizi essenziali per la sicurezza e la protezione delle truppe e delle loro famiglie. È anche sede di una forza congiunta incaricata della gestione delle questioni di sicurezza e della prontezza operativa delle unità dislocate.

Questo incontro tra le delegazioni militari di Stati Uniti e Cuba si inserisce in un contesto di relazioni bilaterali complesse, segnate da tensioni ma anche da occasioni di dialogo su temi specifici, in particolare sicurezza e gestione della base.