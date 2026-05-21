Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rimosso le sanzioni contro Francesca Albanese, Relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati. La decisione è stata ufficializzata con un avviso sul sito web del Dipartimento, sancendo la sua cancellazione dalla "lista nera". Tale inserimento aveva comportato per Albanese un blocco globale delle transazioni finanziarie, impedendole l'uso di carte di credito e operazioni bancarie internazionali. Questa misura aveva avuto un impatto significativo sulla sua operatività.

La revoca delle sanzioni è avvenuta in ottemperanza a un'ordinanza giudiziaria.

La scorsa settimana, il giudice Richard Leon del District di Columbia aveva accolto una richiesta di ingiunzione preliminare contro le sanzioni imposte ad Albanese. L'applicazione di tali misure restrittive era stata preceduta da dure critiche mosse da Albanese nei confronti di Israele, espresse nel suo ruolo di relatrice ONU. Questo contesto evidenzia le complesse dinamiche politiche e diplomatiche.

La decisione giudiziaria e i suoi effetti

L'intervento del giudice Richard Leon è stato cruciale per la sospensione delle sanzioni. La sua ordinanza ha obbligato il Dipartimento del Tesoro a procedere con la revoca definitiva. L'inserimento nella lista nera aveva avuto effetti immediati sulla capacità di Francesca Albanese di condurre le sue attività finanziarie internazionali.

La pubblicazione dell'avviso di rimozione permette alla relatrice ONU di riacquisire la sua piena operatività economica e di gestire le proprie finanze. Questo ripristino è fondamentale per la sua attività professionale.

Il ruolo del Dipartimento del Tesoro

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è l'istituzione federale preposta alla gestione delle politiche finanziarie e fiscali del Paese, inclusa l'applicazione e la revoca delle sanzioni economiche. Attraverso l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), il Dipartimento gestisce e aggiorna le liste di individui ed entità soggetti a restrizioni, come nel caso di Francesca Albanese. La pubblicazione degli avvisi ufficiali sul sito del Dipartimento è lo strumento con cui vengonocomunicati i cambiamenti di status sanzionatorio. La rimozione di Albanese da tale lista segna un punto di svolta.