Il Venezuela ha espulso Alex Naim Saab Morán verso gli Stati Uniti, una figura chiave e di fiducia del potere venezuelano sotto Nicolás Maduro. La misura è stata attuata il 16 maggio 2026, come comunicato dalle autorità venezuelane. La decisione è stata motivata dal coinvolgimento di Saab in vari reati negli Stati Uniti d’America, una circostanza definita "di dominio pubblico, nota e ampiamente riportata dai media".

Il trasferimento e le implicazioni legali

L'imprenditore colombo-venezuelano è stato prelevato dal carcere di El Helicoide, a Caracas, e trasferito nel sud della Florida.

Questa estradizione è considerata da alcuni osservatori strettamente collegata ai procedimenti penali in corso contro Nicolás Maduro e Cilia Flores, arrestati a New York dalla giustizia statunitense. La consegna di Alex Saab alle autorità americane e la sua potenziale testimonianza potrebbero rivelarsi decisive. Questo sviluppo potrebbe segnare un progresso fondamentale nelle indagini internazionali sulla struttura operativa e finanziaria dell'apparato chavista, nonché nei procedimenti penali in corso contro l'ex leader venezuelano e la sua cerchia più ristretta negli Stati Uniti.

Un cambio di rotta significativo

La deportazione di un alleato così stretto di Nicolás Maduro verso gli Stati Uniti per affrontare procedimenti penali in corso rappresenta un'inversione di rotta.

Meno di tre anni fa, Saab era stato graziato dal presidente Joe Biden nell'ambito di uno scambio di prigionieri. La precedente difesa di Saab da parte di Maduro, che aveva sostenuto con forza il suo ritorno in patria dopo l'arresto internazionale del 2020, appare ora modificata. Il riferimento a Saab come "cittadino colombiano" nella comunicazione ufficiale venezuelana sembra richiamare la normativa del Paese che vieta l'estradizione dei propri cittadini, suggerendo una possibile strategia legale dietro la terminologia adottata.