Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha annunciato che la bozza di accordo con gli Stati Uniti, una volta finalizzata, sarà firmata a distanza. Questo sviluppo significativo, atteso “nei prossimi giorni”, rappresenta un passo cruciale negli sforzi diplomatici in corso. Araghchi ha illustrato l'approccio innovativo al processo di firma, evidenziando la sua natura digitale e la fiducia nella sua imminente conclusione.

Secondo Araghchi, il completamento delle fasi finali dei negoziati precederà direttamente la firma ufficiale e l'annuncio dell'accordo.

Il processo è interamente concepito per essere digitale, con ogni parte che apporrà la propria firma da remoto. Questo metodo a distanza garantisce efficienza e flessibilità, aprendo la strada a una rapida formalizzazione del memorandum d'intesa. Dopo queste approvazioni digitali, l'accordo sarà pubblicamente dichiarato come ufficialmente sottoscritto da entrambe le nazioni. Il ministro ha ribadito la sua ferma convinzione che questi eventi potrebbero concretizzarsi “nei prossimi giorni”, sottolineando lo stato avanzato delle discussioni.

Il Processo di Firma Digitale

La decisione di procedere con una firma digitale a distanza evidenzia un approccio moderno alla diplomazia internazionale. Araghchi ha specificato che ogni parte apporrà la propria sottoscrizione in modo indipendente e remoto, garantendo la validità del documento senza la necessità di un incontro fisico immediato.

Questa modalità, oltre a essere pratica, riflette l'evoluzione delle procedure diplomatiche in un contesto globale. L'annuncio ufficiale dell'avvenuta firma seguirà tempestivamente la conclusione delle fasi negoziali finali, assicurando trasparenza e immediatezza nella comunicazione dell'accordo.

Il Ruolo della Svizzera nel Contesto Diplomatico

In questo scenario diplomatico, la Svizzera ha offerto i propri servizi per ospitare la firma dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Sebbene la modalità di firma sia stata confermata come inizialmente digitale, l'offerta elvetica sottolinea l'importanza del supporto internazionale in tali processi. La Confederazione si è dichiarata “in stretto contatto” con entrambi i Paesi, dimostrando un impegno attivo e una “piena mobilitazione” per facilitare ogni aspetto dell'evento.

Questo coinvolgimento evidenzia il ruolo tradizionale della Svizzera come mediatore neutrale e facilitatore nei dialoghi internazionali complessi, anche quando le formalità avvengono in formato virtuale.