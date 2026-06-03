Il rappresentante speciale dell'Iran per gli affari politici, Abbas Araghchi, ha lanciato un chiaro avvertimento: qualsiasi attacco a Beirut comporterebbe la ripresa di una guerra su vasta scala. Questa dichiarazione, rilasciata il 3 giugno 2026, è avvenuta durante un incontro nella capitale libanese, sottolineando le possibili escalation in Libano.

Araghchi ha enfatizzato come l'Iran consideri la sicurezza di Beirut una questione di fondamentale importanza, avvertendo che un eventuale attacco contro la città avrebbe conseguenze gravi e immediate.

Il diplomatico iraniano ha ribadito con fermezza: 'Qualsiasi attacco a Beirut porterà a una ripresa della guerra su vasta scala'. Tale affermazione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione, con la comunità internazionale che segue con attenzione gli sviluppi.

La posizione dell'Iran sul Libano

Durante la sua visita a Beirut, Araghchi ha avuto colloqui con diverse autorità locali, riaffermando il sostegno dell'Iran al Libano. Ha inoltre evidenziato che la stabilità della capitale libanese rappresenta una priorità strategica per il governo iraniano. La posizione espressa da Araghchi riflette una profonda preoccupazione per un possibile allargamento del conflitto nella regione, qualora si verificassero aggressioni dirette contro Beirut, ponendo l'accento sulla necessità di prevenire escalation militari.

Il ruolo diplomatico di Abbas Araghchi

Abbas Araghchi è una figura di spicco della diplomazia iraniana, con una lunga carriera che include il ruolo di vice ministro degli Esteri e l'attuale incarico di inviato speciale per gli affari politici. La sua missione include la gestione delle relazioni diplomatiche iraniane in aree critiche, con un focus particolare sul Medio Oriente. La sua presenza a Beirut e le sue dichiarazioni si inseriscono nelle attività diplomatiche dell'Iran, mirate a rafforzare i legami con il Libano e a scongiurare un'intensificazione delle ostilità nella regione.