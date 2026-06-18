La Bulgaria minaccia il veto sul ventunesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia. Il premier bulgaro Rumen Radev ha annunciato la posizione di Sofia il 18 giugno 2026 a Bruxelles, durante una riunione del Consiglio europeo. La condizione è: il veto scatterà se il patriarca russo Kirill rimarrà nella lista dei destinatari.

Radev ha chiarito che la Bulgaria non ostacolerà le decisioni Ue sull’Ucraina, confermando il sostegno al processo negoziale per l’adesione di Kiev. Ha però sottolineato: “Il tempo delle crociate è finito.

Questa guerra ha già superato le trincee, si è estesa all’economia, all’energia, alla cultura e allo sport, ora resta da colpire la religione”.

Il premier ha motivato la sua posizione con un richiamo storico-culturale: “Non mi interessa la persona del patriarca Kirill – mi interessa la Chiesa ortodossa russa, perché contribuì alla nostra liberazione da cinque secoli di giogo ottomano. Mi interessa l’intera società russa, che ha questa Chiesa, che è ortodossa come la nostra perché facciamo tutti parte di una stessa famiglia”.

Le obiezioni di Sofia alle sanzioni simboliche

La posizione bulgara era già nota. Il 17 giugno, la ministra degli Esteri Velislava Petrova aveva confermato l’opposizione a proposte del ventunesimo pacchetto di sanzioni, in particolare quelle dirette al patriarca Kirill.

Tali misure sono state definite “simboliche”, poiché prive di impatto economico concreto.

Petrova ha spiegato che l’obiettivo di Sofia è “arrivare a negoziati efficaci”. Ha aggiunto che alcune misure non sono supportate perché non esercitano pressione economica reale e potrebbero alimentare propaganda anti-europea, suggerendo un’ingerenza negli affari religiosi.

Il ventunesimo pacchetto di sanzioni UE

Il ventunesimo pacchetto di sanzioni è stato proposto dalla Commissione europea il 9 giugno 2026. Include l’inserimento del patriarca Kirill nella lista delle sanzioni, con divieto di viaggio e congelamento dei beni. L’approvazione richiede l’unanimità dei ventisette Stati membri, e Bruxelles punta all’accordo entro il 15 luglio.

Le obiezioni non si limitano al patriarca. Alcuni Stati, inclusa la Bulgaria, hanno sollevato riserve anche su misure nel settore energetico, come il congelamento del tetto al prezzo del petrolio russo. La discussione è ancora in corso tra gli ambasciatori, evidenziando le complessità nel raggiungere un consenso unanime sulle nuove restrizioni.