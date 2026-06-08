In Campania, dieci comuni si preparano per il ballottaggio che deciderà l'elezione del sindaco. L'attenzione è particolarmente alta su Pompei e Sorrento, due città dove la competizione elettorale si preannuncia incerta e combattuta. Queste votazioni di secondo turno si rendono necessarie poiché al primo turno nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta richiesta per l'elezione diretta.

I Comuni al Voto e le Dinamiche Elettorali

Oltre a Pompei e Sorrento, altri otto comuni campani sono coinvolti in questa fase decisiva. La situazione di equilibrio tra i vari candidati rende il risultato finale imprevedibile, specialmente nelle due città menzionate, considerate simboli della costiera e dell'area vesuviana.

I cittadini saranno nuovamente chiamati alle urne per scegliere chi guiderà le rispettive amministrazioni locali per i prossimi anni. Questo ballottaggio è previsto dalla normativa per i comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno.

Regole e Svolgimento del Ballottaggio

La normativa italiana stabilisce che, nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, si procede a un ballottaggio tra i due candidati più votati. Il secondo turno si svolge generalmente due settimane dopo il primo. Gli elettori avranno la possibilità di scegliere tra i due contendenti rimasti in corsa.

Il candidato che riuscirà a ottenere il maggior numero di voti sarà proclamato sindaco. Questa procedura è pensata per assicurare che il primo cittadino eletto goda di un ampio consenso tra la popolazione.

Le operazioni di voto e lo scrutinio dei risultati saranno gestite seguendo le direttive stabilite dal Ministero dell'Interno, l'organo che supervisiona l'organizzazione delle elezioni amministrative in Italia. I risultati di questi ballottaggi saranno fondamentali per definire la composizione delle nuove amministrazioni comunali nei dieci centri campani interessati.