Nei dieci comuni della Campania con oltre quindicimila abitanti, l'affluenza definitiva ai ballottaggi amministrativi ha registrato un netto calo rispetto al primo turno. La chiusura dei seggi alle ore 15 ha dato il via alle operazioni di scrutinio.

Affluenza in calo nei comuni campani

I dati evidenziano una contrazione generalizzata della partecipazione al voto. L'affluenza è stata: ad Angri 59,51% (contro 75,56%); a Campagna 61,76% (vs 72,29%); a Casalnuovo di Napoli 59,04% (vs 70,36%); a Cava de’ Tirreni 54,20% (vs 66,16%); a Frattamaggiore 57,57% (vs 74,17%); a Ottaviano 54,42% (vs 74,63%); a Pompei 62,76% (vs 75,41%); a Somma Vesuviana 56,93% (vs 71,71%); a Sorrento 52,12% (vs 58,40%); e a San Nicola La Strada 48,26% (vs 65,56%).

Analisi delle flessioni e tendenze generali

Il calo dell'affluenza è risultato particolarmente marcato, con differenze che in alcuni casi hanno superato i 15 punti percentuali. A Somma Vesuviana, la partecipazione è diminuita di oltre 16 punti (dal 76,37% al 60%). Anche a Ottaviano e Angri si sono registrati cali significativi, entrambi oltre i 15 punti. A Pompei, l'affluenza è scesa di quasi 13 punti.

Questa tendenza conferma una dinamica consolidata nelle consultazioni amministrative: il secondo turno di ballottaggio mobilita generalmente meno elettori rispetto alla prima tornata. Con la chiusura delle urne, l'attenzione si sposta sui risultati finali che decreteranno i nuovi sindaci nei comuni interessati dal voto.