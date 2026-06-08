Prosegue il percorso della Scuola di Educazione Politica, iniziativa promossa dal Centro di Ricerca IRES - Istituto di Studi Politici e Sociali, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Lunedì 15 giugno alle ore 18, al Teatro Colosseo di Baiano (Avellino), è in programma la terza lezione della seconda edizione del ciclo di incontri dedicati all’approfondimento dei principali temi della vita pubblica e delle istituzioni democratiche.

L’appuntamento sarà incentrato sul tema "Politica e Giustizia", un nodo centrale e di grande attualità nel dibattito pubblico italiano, che verrà analizzato attraverso il contributo di esponenti del mondo accademico e istituzionale.

Cuore dell’incontro sarà la Lectio Magistralis di Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ed ex Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, figura di riferimento nel panorama giuridico italiano, da anni impegnata sui temi della legalità, della trasparenza amministrativa e del rapporto tra istituzioni e cittadini.

Sono previsti inoltre gli interventi di Antonio Iodice, Presidente onorario dell’Istituto di Studi Politici "San Pio V", e del rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, che offriranno ulteriori elementi di riflessione sul rapporto tra politica, giustizia e qualità democratica.

L’incontro sarà coordinato dal professor Franco Vittoria, direttore scientifico della Scuola di Educazione Politica e docente di Storia delle Istituzioni Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, promotore del progetto formativo volto a rafforzare la cultura civica e la partecipazione democratica, in particolare tra le nuove generazioni.

Giunta alla sua seconda edizione, la Scuola di Educazione Politica si conferma uno spazio di confronto e approfondimento sui temi della contemporaneità, coinvolgendo studiosi, amministratori, rappresentanti delle istituzioni e cittadini in un dialogo aperto sui valori della democrazia, della legalità e della buona amministrazione.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rientra nel più ampio programma di attività culturali e formative promosse dal Centro di Ricerca IRES, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della conoscenza delle istituzioni e alla formazione di una cittadinanza consapevole e attiva.

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