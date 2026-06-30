Dopo l’omicidio del pizzaiolo 67enne Raffaele Stipa, avvenuto a Reggio Emilia, alcuni esponenti della Lega avevano inizialmente attribuito il delitto a un presunto cittadino straniero, sulla base delle prime informazioni circolate nelle ore successive ai fatti. Da quella ricostruzione erano scaturiti comunicati e interventi pubblici che collegavano l’episodio ai temi dell’immigrazione, della sicurezza e della remigrazione.

La reazione della Lega

Tra i primi a intervenire è stato il capogruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna, Tommaso Fiazza, che aveva chiesto una “riflessione seria, senza ipocrisie”, sostenendo che Stipa fosse stato ucciso “per essersi rifiutato di regalare l’ennesima pizza a uno straniero”.

Nel comunicato aveva inoltre rilanciato la proposta della remigrazione, definendola uno strumento concreto per garantire maggiore sicurezza.

Sulla stessa linea anche la deputata leghista Laura Cavandoli, che aveva dichiarato che episodi di violenza così gravi dimostrassero la necessità di affrontare con decisione il tema dell’immigrazione e della sicurezza pubblica.

Gli sviluppi delle indagini hanno però ribaltato il quadro iniziale. I carabinieri hanno arrestato Andrea Pellati, 43 anni, italiano, nato e residente da sempre a Reggio Emilia, che vive a pochi metri dalla pizzeria della vittima. L’identità dell’arrestato ha quindi smentito la ricostruzione diffusa nelle prime ore.

La rettifica

Dopo la conferma dell’arresto, sia Fiazza sia Cavandoli hanno inviato una rettifica chiedendo di ritirare i rispettivi comunicati, spiegando che le nuove informazioni fornite dagli inquirenti modificavano un elemento centrale della vicenda.

Anche l’attivista reggiano della Lega Ferenc Venturelli, noto sui social come “Eterno”, aveva inizialmente attribuito il delitto a uno straniero, rilanciando il tema della remigrazione. In un secondo momento ha corretto il proprio messaggio, spiegando di essersi basato sulle notizie riportate dai media nelle prime ore. Pur riconoscendo che l’autore dell’omicidio fosse un cittadino italiano, ha ribadito la richiesta di maggiori controlli sul territorio e di un rafforzamento delle misure di sicurezza, esprimendo infine cordoglio per la morte di Raffaele Stipa.