I colloqui cruciali tra Iran e Stati Uniti, originariamente previsti in Svizzera, sono stati rinviati a tempo indeterminato. La decisione è giunta a seguito di una serie di attacchi aerei letali sferrati da Israele nel Libano meridionale, che hanno spinto Teheran a non inviare la propria delegazione per i negoziati sul nucleare. L'Iran ha infatti condizionato la ripresa dei dialoghi alla cessazione delle ostilità nella regione libanese.

La delegazione iraniana ha chiaramente espresso la necessità di garanzie concrete affinché gli scontri in Libano si interrompano, come stabilito dagli accordi precedentemente siglati.

Attualmente, i mediatori internazionali sono impegnati in un intenso lavoro diplomatico per trovare una soluzione a questa impasse. Gli attacchi israeliani, in particolare quelli che hanno colpito Beirut, hanno ripetutamente messo a rischio la stabilità dei negoziati tra Washington e Teheran. Il presidente americano Donald Trump ha manifestato apertamente la sua profonda frustrazione per la persistente offensiva israeliana, che complica ulteriormente il quadro diplomatico.

La ferma posizione di Teheran

L'Iran ha mantenuto una posizione intransigente, riassunta nella formula "niente Libano, niente accordo". Questa linea dura suggerisce che Teheran sia convinta di poter ottenere significative concessioni da Washington in merito al conflitto tra Israele e Libano.

Un diplomatico coinvolto nei negoziati ha rivelato il messaggio esplicito degli iraniani: "Noi siamo riusciti a contenere Hezbollah, ma gli Stati Uniti non riescono a frenare Israele. Finché questa situazione persisterà, non ci presenteremo al tavolo delle trattative". Questa dichiarazione sottolinea la percezione iraniana di uno squilibrio nelle capacità di controllo delle rispettive alleanze regionali.

Prospettive di riprogrammazione

Nonostante il rinvio, due fonti vicine ai negoziati hanno indicato una possibile riprogrammazione provvisoria dei colloqui per lunedì prossimo. Tuttavia, questa eventualità rimane strettamente subordinata all'evoluzione della situazione in Libano. Una terza fonte ha precisato che la durata esatta del rinvio non è ancora stata definita, lasciando un'incertezza sulla tempistica per la ripresa dei dialoghi. La stabilità regionale e la de-escalation delle tensioni in Libano restano quindi condizioni imprescindibili per il proseguimento del percorso diplomatico tra Iran e Stati Uniti.