Una profonda incertezza ha caratterizzato il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Colombia, tenutosi a Bogotà il 22 giugno 2026. Il presidente uscente Gustavo Petro ha lanciato un appello alla popolazione e alle autorità, invitandole a esercitare cautela e a non formulare conclusioni affrettate sui risultati. Ha enfaticamente sottolineato la necessità di attendere l'esito definitivo che emergerà dallo scrutinio ufficiale delle schede.

Secondo i dati preliminari ufficiali, con il 98,22% dei seggi scrutinati, il candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella si trovava in un margine ristretto di vantaggio, con circa 300 mila voti in più, totalizzando il 49,7% delle preferenze.

Il suo avversario, il candidato progressista Ivan Cepeda, si attestava al 48,64%. Petro ha espresso forti riserve, dichiarando: “Le autorità elettorali stanno caricando schede senza le firme dei giurati. Quelle sezioni devono essere immediatamente impugnate; è imprescindibile che le schede siano firmate dai giurati. Il voto è quasi in parità, nessuno raggiunge il 50%, il che obbliga ad attendere gli scrutini”. Questa affermazione evidenzia una preoccupazione significativa riguardo alla regolarità del processo di conteggio iniziale.

L'appello di Petro e il mancato riconoscimento dei dati preliminari

Il presidente Gustavo Petro, noto sostenitore politico di Ivan Cepeda, ha ribadito con fermezza la sua posizione di non riconoscimento dei risultati del preconteggio diffusi dalla Registraduría Nacional.

Con una dichiarazione perentoria, ha affermato: “No se puede proclamar ninguno presidente. Tranquilidad entre la ciudadanía”, invitando alla calma e alla pazienza. Ha inoltre chiarito in modo inequivocabile che accetterà esclusivamente i risultati ufficiali e definitivi, i quali emergeranno dallo scrutinio dettagliato e formale, il cui inizio è previsto per la giornata di lunedì.

Al momento in cui il conteggio provvisorio aveva raggiunto il 99,8% delle sezioni scrutinate, la differenza tra De la Espriella e Cepeda si era ulteriormente assottigliata, attestandosi a un margine minimo dello 0,95%. I numeri indicavano 12.927.006 voti per De la Espriella e 12.681.268 per Cepeda. È importante notare che sono stati altresì registrati migliaia di voti in bianco, nulli e non marcati, elementi che potrebbero influenzare l'esito finale.

Il sistema elettorale colombiano: preconteggio e scrutinio

Il sistema elettorale colombiano prevede una chiara distinzione tra due fasi cruciali: il preconteggio informativo, che si svolge la domenica stessa delle elezioni, e lo scrutinio formale, il quale ha il compito di determinare e ufficializzare i risultati definitivi nei giorni immediatamente successivi. Questa procedura è stata richiamata dal presidente Petro per giustificare la sua richiesta di attesa, facendo riferimento a importanti precedenti storici e recenti. Tra questi, ha menzionato il caso dei delegati non conteggiati correttamente nel preconteggio legislativo del 2022, un errore che fu poi rettificato e corretto durante lo scrutinio ufficiale.

Tale esempio sottolinea l'importanza e la validità del processo di verifica approfondita.

L'intera nazione è ora in attesa dei risultati definitivi, mentre le autorità elettorali si preparano ad avviare lo scrutinio formale delle schede, un passaggio fondamentale per definire il nuovo presidente della Colombia e garantire la trasparenza del processo democratico.