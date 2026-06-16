Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha chiarito la sua posizione sull'inclusione di Matteo Renzi nel campo progressista. Conte ha dichiarato che la presenza di Renzi non implica un automatico rifiuto ad alleanze, affermando: "non è scontato dire no ad accozzaglia". Tale dichiarazione si inserisce nell'acceso dibattito sulle future alleanze nel centrosinistra.

Conte ha spiegato che le intese dovranno basarsi su programmi e valori condivisi, non su pregiudizi personali o politici. Il Movimento 5 Stelle, ha aggiunto, è aperto al dialogo con forze progressiste.

L'obiettivo è costruire un progetto politico coerente e credibile. "Non si tratta di fare un'accozzaglia", ha affermato Conte, "ma di verificare le condizioni per lavorare insieme su obiettivi comuni".

Il confronto interno al Movimento 5 Stelle

Il tema delle alleanze nel campo progressista ha generato discussioni nel Movimento 5 Stelle. Alcuni esponenti hanno espresso la necessità di mantenere una linea chiara e di non rinunciare ai principi fondanti del M5S. La deputata Chiara Appendino ha avvertito: "Non riscriviamo la storia", sottolineando le differenze storiche del movimento rispetto ad altre forze del centrosinistra.

Questo dibattito si inserisce in una fase di assestamento per il Movimento 5 Stelle, che valuta le strategie per rafforzare la propria identità politica e il proprio ruolo nel centrosinistra italiano.

Il Movimento 5 Stelle e il dialogo con i moderati

Fondato nel 2009, il Movimento 5 Stelle si è aperto al dialogo con forze politiche, in particolare quelle definite moderate. La sua missione è promuovere la partecipazione dei cittadini, la trasparenza e la legalità nelle istituzioni. Nel corso degli anni, il M5S ha assunto un ruolo centrale nel dibattito politico italiano, partecipando a diverse esperienze di governo e mantenendo una posizione autonoma rispetto ai tradizionali schieramenti di centrosinistra e centrodestra.

La posizione di Conte sulle possibili alleanze rappresenta un ulteriore passo nella strategia di apertura del movimento, mirando a costruire un campo progressista ampio ma basato su principi condivisi e un programma comune.