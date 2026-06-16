Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha rivendicato con forza il ruolo cruciale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel sostenere l'occupazione e la creazione di nuove infrastrutture per l'infanzia, nonostante le modifiche e i tagli operati dal Governo Meloni. Conte ha sottolineato come i 209 miliardi di euro ottenuti dall'Europa, grazie al PNRR, abbiano permesso di finanziare iniziative fondamentali per il Paese.

Tra queste, il programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), ideato dall’allora ministra Nunzia Catalfo, ha permesso a due milioni di persone di accedere a percorsi di formazione e riqualificazione professionale.

Questo ha facilitato il loro reinserimento nel mondo del lavoro, con un impatto particolarmente significativo nelle regioni del Mezzogiorno. Secondo Conte, il PNRR si è dimostrato uno strumento indispensabile, senza il quale l'Italia si troverebbe in una situazione di recessione.

Il Programma GOL e l'impatto sull'occupazione

Il programma GOL rappresenta una riforma strategica inclusa nella Missione 5, Componente 1 del PNRR. La sua finalità è la riqualificazione dei servizi di politica attiva del lavoro. Per attuare questi obiettivi, il programma dispone di un finanziamento pari a 4,4 miliardi di euro. Le previsioni indicano che entro il 2025 saranno coinvolti tre milioni di beneficiari, di cui circa 800.000 in attività formative specifiche e 300.000 in percorsi mirati all'acquisizione di competenze digitali.

L'attuazione del programma è affidata alle Regioni e alle Province autonome, mentre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detiene il ruolo di coordinamento e monitoraggio.

Asili nido: investimenti e rimodulazioni

Il leader pentastellato ha inoltre evidenziato la costruzione di nuovi asili nido, visitati personalmente, che rappresentano un sostegno concreto per le famiglie e le giovani coppie. Anche queste strutture sono state finanziate grazie ai fondi del PNRR. Tuttavia, il piano originale del PNRR per gli asili nido e le scuole dell’infanzia prevedeva un investimento iniziale di oltre 4,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di creare circa 264.000 nuovi posti.

Nel corso del 2023, il Governo Meloni ha proceduto a una rimodulazione del piano, che ha comportato una riduzione dei posti previsti a 150.000.

Parallelamente, le risorse europee destinate a questo settore sono state diminuite da 4,6 a 3,2 miliardi di euro. Nonostante l'impegno a finanziare i progetti esclusi con fondi nazionali, l'Italia rimane distante dal target europeo del 45% di copertura per i bambini sotto i tre anni, attestandosi al 26,6% nel periodo 2019/2020.

Le critiche di Conte al Governo Meloni

Concludendo il suo intervento, Giuseppe Conte ha sollevato interrogativi sul futuro lascito del Governo Meloni, una volta terminata la sua esperienza. Ha ironicamente prospettato un "tour degli stabilimenti di armi e munizioni realizzati in Germania grazie al Piano di Riarmo europeo" o l'osservazione degli "oltre 13 miliardi bloccati per anni sul plastico del Ponte", con riferimento a "progetti bocciati e inchieste per corruzione". Il leader del M5s ha infine esortato a "voltare pagina dopo 4 anni" in cui, a suo dire, sarebbe stato "dimenticato l’interesse nazionale, senza alcuna strategia".