La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una decisione di portata storica il 29 giugno 2026, confermando in modo inequivocabile il potere del presidente, in base all’Articolo II della Costituzione, di rimuovere funzionari dell’Esecutivo e membri o rappresentanti di agenzie federali da lui stesso nominati. Questa sentenza, che ha riguardato specificamente il caso di Rebecca Slaughter, ex capo della Federal Trade Commission (Ftc), rappresenta un significativo ribaltamento di un precedente legale che era rimasto in vigore per quasi un secolo, modificando profondamente l'equilibrio dei poteri all'interno dell'amministrazione federale.

La storica sentenza sui poteri presidenziali

L'annuncio di questa importante vittoria legale è stato diffuso da Donald Trump tramite il suo social Truth. L'ex presidente ha enfatizzato come la Corte Suprema abbia riconosciuto al capo dello Stato la facoltà di sollevare dall'incarico i funzionari di sua nomina, citando proprio il caso di Slaughter come esempio emblematico. Trump ha dichiarato: “Una grande vittoria è stata ottenuta poco fa presso la Corte Suprema nel caso di Rebecca Slaughter: è stato confermato il potere del presidente, ai sensi dell’Articolo II, di rimuovere funzionari dell’Esecutivo e rappresentanti o membri di agenzie da lui nominati”. Questa affermazione sottolinea la percezione di un rafforzamento dell'autorità presidenziale.

Implicazioni e la visione di Trump

La decisione della Corte Suprema era attesa da lungo tempo da diversi presidenti statunitensi, con aspettative che risalgono addirittura agli anni ’30. Trump ha evidenziato il valore personale e istituzionale di tale pronunciamento, affermando: “È un grande onore essere in carica e aver ottenuto questa sentenza storica e senza precedenti, una delle più importanti mai emesse in materia di poteri presidenziali”. Il verdetto segna dunque una svolta cruciale nella gestione dei poteri presidenziali, garantendo una maggiore autonomia al presidente nella nomina e, soprattutto, nella rimozione dei vertici delle agenzie federali. Questo conferisce al capo dell'Esecutivo uno strumento più incisivo per allineare le agenzie alle proprie direttive politiche e amministrative.